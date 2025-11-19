La compostelana Urovesa y otras empresas muestran su capacidad de defensa a Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este martes un encuentro con 13 empresas españolas del sector de la defensa en la sede de Indra, entre ellas Urovesa, para conocer de primera mano sus capacidades industriales y cartera de productos. La reunión incluyó la presentación de sistemas antidrón, torretas, drones aéreos y terrestres, radares de detección de largo alcance y municiones, según indicaron fuentes de las compañías.

Durante la cita, a la que también acudió la ministra Margarita Robles, subrayó que Ucrania busca reforzar una alianza de defensa con España, mostrando especial interés en cooperar con empresas españolas en sistemas y misiles para defensa aérea. Los fabricantes le detallaron su capacidad de producción, posibles aplicaciones y características técnicas de sus equipos.

Además de Urovesa, participaron compañías como Arquimea, Centum, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Fecsa, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesía, Sener y Tecnove, ampliando la visión sobre la diversidad y el alcance de la industria de defensa española. Entre los sistemas que Zelenski pudo examinar más de cerca destacan los radares de vigilancia aérea LTR-25, desarrollados por Indra, y los equipos antidrón Aracne, de Indra y EM&E.

En paralelo, Zelenski mantuvo un encuentro institucional en el Congreso español con la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán, donde informó sobre la situación en el frente, los ataques de Rusia contra la población civil y las infraestructuras energéticas de Ucrania. En este contexto, solicitó continuidad de la ayuda humanitaria y energética y el apoyo a la senda de Ucrania y Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea, agradeciendo la labor de las Cortes españolas en defensa de la integridad territorial de su país.

Este encuentro en la sede de Indra se produce apenas un día después de que Zelenski acordase con el presidente francés, Emmanuel Macron, la compra de 100 cazas Rafale a lo largo de la próxima década, fabricados por Dassault, consolidando los esfuerzos de cooperación internacional en materia de defensa. Su anterior visita a España, en mayo de 2024, había incluido el anuncio de una donación de 1.000 millones de euros en armamento a Ucrania, en el marco de un acuerdo de seguridad bilateral.