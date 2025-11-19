De la granja a la mesa: Asoporcel introduce código QR para el Porco Celta
El sistema pionero permite consultar toda la información de cada pieza, reforzando la transparencia, la trazabilidad y la seguridad alimentaria
La Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta (Asoporcel) ha puesto en marcha un sistema innovador que permite consultar, a través de un código QR inteligente, toda la información de cada pieza de Porco Celta. Galicia se convierte así en la primera comunidad en ofrecer una trazabilidad total y verificada para una carne autóctona.
El sistema permitirá conocer datos precisos como el número de precinto, sexo y edad del animal, fecha de sacrificio, nombre del propietario, localización de la granja, matadero, industria transformadora, técnico responsable y peso de la canal. La información está certificada digitalmente mediante blockchain, lo que garantiza su inviolabilidad y completa transparencia.
“El consumidor podrá conocer con exactitud de dónde viene lo que está comiendo, generando confianza y seguridad alimentaria”, destacan desde Asoporcel. Además, este sistema pone en valor el trabajo de los ganaderos, que apuestan por la calidad, el bienestar animal y el respeto al medio ambiente.
La iniciativa contribuye a la modernización y digitalización del sector ganadero gallego, refuerza la competitividad de las explotaciones y facilita su adaptación a los objetivos de la nueva PAC. “Estamos dando un paso decisivo hacia la digitalización y la transparencia total de nuestra carne”, afirman desde la asociación. “ASOPQRCEL garantiza una trazabilidad real, de la granja a la mesa, reforzando el compromiso del Porco Celta con la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad”.
La primera prueba del sistema se realizó a finales de octubre con piezas procedentes de ganaderías socias de Asoporcel y se espera que esté completamente operativo a partir de 2026.
Proyecto ASOPQRCEL
El sistema de etiquetado forma parte del proyecto ASOPQRCEL, desarrollado dentro de las ayudas para la ejecución de proyectos innovadores de grupos operativos AEI y financiado por el FEADER, en el marco del Plan estratégico de la política agraria común (PEPAC) 2023-2027. Este proyecto se alinea con la estrategia europea Farm to Fork, que promueve una cadena alimentaria más sostenible y transparente, eliminando fraudes en los etiquetados y ofreciendo información veraz al consumidor.
Para el desarrollo de ASOPQRCEL, Asoporcel contó con la colaboración del área de Medio Rural, Mar y Juventud de la Diputación de Lugo, consolidando la colaboración entre sector público y privado para fortalecer la marca y el valor añadido del Porco Celta en el mercado.
