Marc Puig: “Está claro que no quiso hacerse un AVE mediterráneo porque, si no, ya se habría hecho”

“Ha habido voluntad de que no se hiciese”. Así ha resumido el CEO de Puig, Marc Puig, los motivos para el retraso de décadas en la construcción del corredor mediterráneo. Lo ha hecho en el último de los grandes actos reivindicativos por esta infraestructura, que se ha celebrado este jueves en el Roig Arena de València del movimiento Quiero Corredor. “Está claro que no quiso hacerse un AVE mediterráneo porque, si no, ya se habría hecho”, ha destacado el empresario.

Puig ha participado en una mesa redonda junto con Tomás Fuertes, presidente del Grupo Corporativo Fuertes, Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva de Grupo Starlite y Jorge Martínez Aspar, CEO de Aspar Team en este acto. Cree que la reivindicación aún no ha terminado. “Ahora invitaría al movimiento a que lo traduzca al francés y que animen al empresariado mediterráneo francés a que hagan un movimiento similar”, ha dicho. Porque “si no se avanza por Francia no llegaremos muy lejos”, ha añadido Puig. Aunque, ha destacado también, “por algo hay que empezar”.

“Me impresiona la fuerza de la sociedad civil”

Puig participó por primera vez en los actos por el corredor mediterráneo en 2017, en un evento en Murcia. “Me impresionó ver reunidos en ese momento 500 personas, me impresionó ver la fuerza que tiene la sociedad civil y el empresariado cuando se pone una meta a conseguir”, ha reconocido. Para el empresario, demuestra “el impacto” que puede tener la unidad ante “proyectos que benefician a toda la sociedad”.

En este sentido, se ha referido a las cifras de población y territorio. A nivel mundial, ha explicado, en la franja de territorio a 100 km del mar está el 10% del territorio mundial y el 45% de la población. En España, los porcentajes son similares pero, en el Mediterráneo, a 100 kilómetros de la costa está el 5% del territorio y el 30% de la población. “Además, un tercio del PIB, un 50% de la exportación y un 50% del turismo”.

Donde está la creación de riqueza

Marc Puig ha destacado que han pasado 33 años desde el primer AVE inaugurado en España. “No se quiso que la segunda y la tercera ciudad de España se uniesen”, ha denunciado el CEO de Puig, que ha indicado “qué distintas habrían sido ciertas evoluciones económicas y sociales si se hubiese hecho ese corredor”. “Han pasado 33 años, gobiernos de distintos colores y no habéis hecho ese ejercicio de unir los lugares donde está la gente y la creación de riqueza, lo encuentro una lástima”, ha denunciado.

Marc Puig durante el acto / J.M. López

Y ello, ha añadido, a pesar del dinamismo económico de la zona. “España se salvó de la intervención de los hombres de negro en su momento porque hubo un impulso muy importante en ese momento de la exportación y del turismo, que están en el 50% en el área mediterránea”, ha añadido. Por eso, ha lamentado las “oportunidades perdidas”. “Me alegra mucho oír la voluntad política de que este corredor avance, pero antes ha habido voluntad de que no se hiciese”, ha concluido.

Competitividad

En la misma línea lo ha explicado Tomás Fuertes, presidente del Grupo Corporativo Fuertes, en la mesa redonda, donde ha apostado por “invertir donde más riqueza se genere” en un contexto de competencia internacional desbocada. “Ahora no tenemos que ser el mejor territorio de España ni de Europa, sino el mejor del mundo”, ha dicho.

Por su parte, Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva de Grupo Starlite, ha apostado por esta infraestructura para dinamizar el sector de la cultura y el entretenimiento. “Son grandes industrias que pueden dinamizar la economía de la zona”, ha subrayado la empresaria, que ha advertido que “si se dieran más facilidades con el corredor vendría mucha más gente de España constantemente".

“Mañana es tarde”, ha destacado, por su parte, Jorge Martínez Aspar, CEO de Aspar Team. Ha incidido también en la pérdida de competitividad que supone no tener esa infraestructura. “Asia nos ha pasado por encima, es esencial que tengamos las mejores infraestructuras”, ha concluido.