Cuatro empresas de Santiago captan más de 7,2 millones para innovación

El área de Santiago recibirá una importante inyección económica en forma de ayudas a la innovación por más de 7,2 millones de euros, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia. Esta misma semana resolvió -de forma provisional- la convocatoria de su programa Misiones Ciencia e Innovación 2025, pensado para impulsar la transferencia de conocimiento y fomentar la colaboración entre instituciones y empresas, una convocatoria que reparte 138,9 millones en ayudas para poner en marcha proyectos con un presupuesto 205,9 millones de euros.

Entre las beneficiarias hay diez empresas gallegas, que accederán en conjunto a casi 12 millones de euros en subvenciones. De ellas, cuatro tienen base en Santiago: Plexus, Urovesa, D3 y Televés, esta última también con Gsertel, integrada en su mismo grupo. Entre todas logran 7.282.148 euros, lo que supone un 5,1% del total de la convocatoria a nivel nacional y casi el 60% de los fondos gallegos.

Estas empresas compostelanas se presentaron a la convocatoria en alianza con otras firmas o entre ellas con proyectos de innovación valorados en 11,8 millones de euros, según la resolución publicada por el CDTI.

Televés es la única que se presenta en dos proyectos diferentes y recibe 3,1 millones de ayudas. En una de sus propuestas va en alianza con la viguesa Sparc, con Indra y con la madrileña RBZ Robot Design. El proyecto se llama Gigante, centrado en investigar tecnologías de nitruro de galio (GaN) y el empaquetado avanzado. Tiene un presupuesto de 9,19 millones y la ayuda es de 6,5 millones, de los que 2,5 corresponden a la firma viguesa y 1,4 a la de la capital gallega.

Televés participa también en otro proyecto, de 8 millones, y recibe 1,7 millones de apoyo. Investigará «directivas para una conectividad en vuelo resiliente» y en él participa con Airbus, Anteral, Compoxi o Inster, firma madrileña con oficina en Nigrán.

Desde Santiago también presentaron proyectos Urovesa, D3 Applied Tech., Gsertel y Plexus. Las tres primeras lo hacen conjuntamente para desarrollar una plataforma terrestre electrificada de movilidad inteligente con sistemas avanzados de comunicación y monitorización. El presupuesto es de 7,3 millones, logrando la firma que produce vehículos especiales 2,2 millones; la tecnológica de Ames D3 otros 413.825 euros, y Gsertel, que forma parte de Televés, 764.493 euros.

Por último, en el caso de Plexus, la firma de Antonoi Agrasar percibe 716.235 euros en el marco de una iniciativa de 7 millones sobre seguridad cuántica y defensa de infraestructuras críticas de almacenamiento energético. Plexus participa en el proyecto junto a otras cuatro empresas.