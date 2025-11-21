Núria Rodríguez-Planas: "Reducir la brecha de género no solo mejora la situación de las mujeres, también la de los hombres"

Núria Rodríguez-Planas es profesora de Economía a la City University of New York (CUNY), Queens College desde 2019 y profesora del programa de doctorado en The Graduate Center de la CUNY desde 2017. En 2024, la experta catalana fue nombrada Investigadora Distingida en el Institut d’Economia de la Universitat de Barcelona (IEB), donde dirige el programa de investigación Género, Instituciones y Cultura. Trabajó en la Reserva Federal cuando la presidía Alan Greenspan, ha ocupado cargos en Washington como economista en la 'Mathematica Policy Research' y sus estudios la avalan como una de las voces más autorizadas en el análisis económico de poblaciones vulnerables. Su objetivo: "mejorar el capital humano durante toda la vida profesional". Este viernes imparte una ponencia sobre la brecha de género en el ciclo de conferencias del Cornellà Creació Fòrum pero antes conversa con EL PERIÓDICO.

Empecemos por el principio: ¿Por qué es importante cerrar la brecha de género?

Ha habido mucho progreso en los últimos años en muchas dimensiones. En educación las mujeres no sólo han atrapado a los hombres, sino que en algunas materias sacan mejores notas. En cuanto a la situación laboral y los salarios también se ha mejorado. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, en los autobuses sólo había conductores. Ahora hay conductores y conductoras. Hay muchas profesiones en las que la mujer ya participa tanto como el hombre. Sin embargo, sigue habiendo diferencias en algunos sectores y en los salarios no sólo en España, sino en Europa en general y en Estados Unidos, y llevamos ya muchos años con esa brecha que no solo no disminuye, sino que en algunos países ha empezado a aumentar de nuevo.

¿De cuánto es esa diferencia?

Depende de qué hablemos y de dónde hablemos. Pongamos que es de entre el 20% y el 30%. Siempre pregunto a mis alumnos: si hay una diferencia del 30% ¿tú qué prefieres: ganar un 30% más o un 30% menos? ¿Es una diferencia grande o pequeña? La realidad es que existe una brecha que es resiliente, que no desaparece. Esto significa que por algún motivo hay diferencias y debemos entender qué lo motiva. Hay amplía investigación que demuestra que reducir la brecha de género no sólo mejora la situación de las mujeres sino que también mejora la situación de los hombres de forma holística, es decir, no sólo en el mercado de trabajo, sino que también en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, existe evidencia empírica que muestra cómo en sociedades más progresistas, en temas de comportamientos de riesgo, donde tradicionalmente los hombres son más proclives, con más consumo de alcohol, tabaco, etc. si la brecha se disminuye, se reducen también esas actividades de riesgo. No es un juego de suma cero. Es un movimiento en el que ganamos todos.

¿Qué hace que, después de tanto tiempo, no se cierre?

Una parte se debe a las normas de género que determinan los roles que cada uno tiene en la sociedad. Los acepte o no los acepte. Y, luego, hay otro componente institucional. Sabemos, por ejemplo, que en sociedades avanzadas la diferencia en cuanto a salarios anuales entre hombres y mujeres se produce sobre todo con la maternidad. Hombres y mujeres tienen un perfil profesional muy paralelo hasta que llega el primer hijo. En ese momento se produce una caída importante de salarios anuales, no de salario por hora, y la recuperación normalmente no se produce totalmente hasta que el niño o los niños se van haciendo mayores. La cifra depende un poco de los estudios pero, según he calculado, en España es de un 20%; en Dinamarca, del 30% y en Estados Unidos, cerca del 40% más o menos.

Y esto se debe a ...

He publicado un estudio con Daniel Fernández-Kranz y Aitor Lacuesta donde podemos explicar el 75% de esta variación. Las mujeres se cogen bajas temporales, que pueden ser más o menos largas, también cambian las horas que pasan en el trabajo y entonces ya no trabajan 40 horas a la semana o 37 horas a la semana, sino que se reducen. También cambian de empleo a profesiones que les dan mayor flexibilidad o un horario compatible con el horario escolar o profesiones que les permiten conciliar más la vida personal y profesional.

Entonces ¿hay que buscar en las instituciones y la cultura las causas de esa brecha que no se cierra?

Sí, las normas culturales son una parte. Se transmiten de generación en generación y son muy difíciles de cambiar. Realicé un estudio donde observo la brecha de género en matemáticas, utilizando datos PISA. Encontré que una parte muy importante de la brecha de género que medimos se puede explicar por las normas culturales. Analizamos los datos PISA, que es una evaluación que se hace a los niños y niñas a los 16 años, en todos los países de la OCDE, en inmigrantes de segunda generación, que han nacido en el país donde emigraron los padres, hablan perfectamente la lengua, han ido a la escuela, la gran mayoría no tiene ningún plan de volver al país de origen de sus padres, y, por tanto, se adhieren a las instituciones del país donde han nacido. Comparamos los datos con una base de datos que mide desigualdades de género en el país de origen de los padres. Y entonces nos preguntamos cuánto de esa medida agregada de desigualdad de género del país de origen de los padres está correlacionada con la brecha de género en matemáticas.

Y la respuesta fue ...

Lo que encontramos es que la brecha de género se disminuye, incluso desaparece, entre aquellos niños y niñas que viven en el mismo país, pero que los padres vienen de culturas más progresistas a diferencia de los que vienen de padres de países más tradicionales. Esta correlación sólo puede venir explicada por las normas transmitidas por los padres o los amigos de los padres o la comunidad del país de origen. No significa que las instituciones no sean importantes.

Si tuviera que destacar en qué hemos avanzado más y en qué hemos avanzado menos ¿qué diría?

En educación hemos avanzado mucho. Por lo general, las mujeres son más aplicadas que los hombres. En el mercado de trabajo también ha disminuido la brecha pero no acabamos de cerrarla. Y aquí las instituciones juegan un rol importante. Además, en ocasiones, las instituciones pueden tener muy buenas intenciones y que salga mal.

¿Por ejemplo?

La ley que permitía que padres o madres indistintamente pudieran pedir una reducción de jornada laboral para cuidar de los hijos, al margen de los permisos de maternidad o de paternidad. Fue exitosa: una gran proporción de las mujeres se acogieron a la reducción de jornada y consolidó el trabajo a tiempo parcial. Pero ¿quién concilió familia y trabajo? Las mujeres que tenían un contrato permanente. Entre las mujeres que no tenían contrato fijo y los hombres, independientemente del tipo de contrato, prácticamente nadie se acogió a la nueva normativa. Entonces, una ley que es muy progresista, que da mucha flexibilidad, pero que solo utilizan las madres con contrato fijo, a la práctica, tiene implicaciones en las mujeres jóvenes, quieran ser madres o no, que sufren lo que llamamos discriminación estadística, es decir, que te discriminan por razones no tienen nada que ver con tu productividad como es la posibilidad de que quieras tener hijos.

Si le dejaran dirigir un ministerio ¿cuál sería la primera iniciativa?

Hay que trabajar en diferentes frentes. Uno, sin duda, es el de las instituciones y hay que pensar bien que medidas se emprenden para que no tenga efectos perniciosos como el de la reducción de jornada. Y, por otro lado, la educación. No solo para enseñar matemáticas sino porque es muy importante para cambiar las normas y los roles de género. Es muy importante desplegar políticas en base a la evidencia científica, y no a deseos de la política, a medio y largo plazo. Seguramente es más fácil de decir que de hacer.

Hay encuestas que dicen que las nuevas generaciones son más conservadoras que sus antecesores ¿está fallando algo en la educación?

Siempre he defendido que la historia es un péndulo. Llevábamos años con un movimiento que iba de lo tradicional a lo progresista y está empezando a cambiar. Hay mucha incertidumbre y cambios, la mayoría por las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA), que provoca que haya grupos que se quedan más vulnerables y insatisfechos y, por tanto, están más abiertos a escuchar posiciones más polarizadas. Por eso hay que trabajar por cerrar la brecha: Cuanto más flexibles y más abiertos, más capacidad tendremos de adaptarnos a los cambios ante el punto de inflexión en el que estamos. Todos los paradigmas que funcionaban hasta ahora ya no funcionan. En mi opinión, estos momentos se afrontan mejor desde la diversidad. Si siempre piensan los mismos y desde el mismo punto de vista, encontraremos siempre las mismas recetas. Cuando más diversidad tengas en todos los niveles y sobre todo en los niveles de decisión más capacidad de reacción tendrás.