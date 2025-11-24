Abanca cierra la integración de EuroBic y refuerza su posición en el mercado luso

Abanca ha finalizado con éxito la integración de EuroBic, completando este fin de semana la integración jurídica, el cambio de marca y la migración tecnológica del negocio adquirido a la plataforma Abanca. Con esta operación, el banco inicia una nueva etapa en Portugal, reforzando su posicionamiento en el mercado portugués e ibérico. Todas las oficinas, así como la banca móvil y electrónica, operan con normalidad, ofreciendo a los clientes un catálogo de productos y servicios más amplio y diversificado.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, subraya que la operación proporciona una plataforma para crecer de manera orgánica en Portugal, convirtiendo a la entidad en un referente para empresas y particulares a través de un modelo de banca innovador y tecnológico. Por su parte, el consejero delegado, Francisco Botas, destaca la experiencia del equipo local y su capacidad para llegar a segmentos estratégicos mediante una propuesta de valor diferencial.

La integración de EuroBic es la de mayor alcance realizada por Abanca en los últimos diez años, involucrando a 700 personas, organizadas en 13 equipos, que completaron 3.350 tareas y dedicaron 410.000 horas de trabajo durante el proceso. Entre las mejoras tecnológicas, se incluye la incorporación de inteligencia artificial generativa (IAX) en la web y en la banca móvil, mediante el servicio Sofía, para la atención de clientes y no clientes.

En el marco de la nueva etapa, Pedro Pimenta, hasta ahora responsable de Abanca en Portugal, será presidente de la Comisión Ejecutiva, liderando la entidad en el país. Con experiencia financiera desde 1989, Pimenta ha participado en la creación y expansión de la sucursal de Abanca en Portugal y en la integración de negocios adquiridos anteriormente, como el de Deutsche Bank.

Impacto financiero y estratégico

Tras la operación, Abanca gestiona en Portugal un volumen de negocio de 20.635 millones de euros, incluyendo 8.757 millones en créditos a clientes, 9.159 millones en depósitos y 2.718 millones en recursos fuera de balance, con 230 puntos de venta. La cartera mantiene una elevada calidad, con un cociente de morosidad del 2,4% y una cobertura del 84,9%. La operación refuerza además líneas estratégicas como banca universal, seguros, medios de pago y operaciones fuera de balance, generando claras sinergias de ingresos.

Con esta operación, Abanca consolida su estrategia de crecimiento, basada en la integración de negocios adquiridos y en el crecimiento orgánico, que en los primeros nueve meses del año permitió sumar 118.000 nuevos clientes en España y Portugal.