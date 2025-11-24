BBVA lanza Social Pay en España para que pymes y autónomos vendan directamente desde sus redes sociales

BBVA ha presentado en España Social Pay, un nuevo servicio pensado para que pymes, autónomos, profesionales y ONG puedan vender sus productos o servicios directamente desde sus redes sociales, WhatsApp o correo electrónico, sin necesidad de contar con una web propia. La solución, integrada en el TPV Virtual de BBVA, permite generar enlaces y códigos QR personalizados que pueden compartirse de inmediato y empezar a recibir pagos en cuestión de minutos.

La entidad enmarca esta novedad dentro del lanzamiento de Wipöp, su nueva plataforma de pagos para pequeños negocios en España. Con Social Pay, los comercios pueden crear un perfil propio con su logo, información de contacto e incluso un catálogo con imágenes, descripciones, precios y unidades disponibles. A partir de ahí, el sistema genera automáticamente enlaces o códigos QR que pueden difundirse en redes sociales, catálogos digitales o materiales impresos, facilitando compras o donaciones con tarjeta o Bizum. Los ingresos se abonan directamente cada día en la cuenta del negocio.

Toda la gestión se centraliza en el Portal Social Pay, un panel desde el que es posible administrar pedidos, cobros y devoluciones, controlar el stock, activar promociones con fecha de caducidad o personalizar las páginas de producto. Además, permite configurar importes fijos, libres o por rangos, adaptándose a distintos modelos de negocio y proyectos solidarios.

La propuesta destaca por su sencillez, seguridad y versatilidad. Al operar bajo los estándares del TPV Virtual BBVA, todas las transacciones mantienen un alto nivel de protección. Tampoco requiere conocimientos técnicos, lo que facilita la entrada en la venta digital a pequeños comercios, profesionales o entidades sociales que buscan ampliar su alcance sin inversiones adicionales.

“Con Social Pay, queremos ayudar a los pequeños comercios y profesionales a aprovechar el potencial de las redes sociales para llegar a nuevos clientes y vender de una forma sencilla y segura”, ha señalado Antonio Macías, director de Soluciones de Adquirencia para Comercios de BBVA España. “Nuestro objetivo es acompañarles en su digitalización con soluciones que les permitan crecer y gestionar sus ventas de manera eficiente”.