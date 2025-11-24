Defensa compra a la compostelana Urovesa vehículos todoterreno por 11,27 millones

El Ministerio de Defensa ha encargado a la compañía compostelana Urovesa , presidida por Justo Sierra, el suministro de vehículos pesados todoterreno por un importe de 11,27 millones de euros. La operación forma parte del programa de modernización del sistema de misiles antiaéreos NASAMS, según se detalla en la Plataforma de Contratación del Estado.

El NASAMS, en servicio en el Ejército español desde 2003, es un sistema de defensa aérea de altas prestaciones y diseñado para operar en cotas media-baja. Su capacidad de despliegue rápido y su función dentro del entramado defensivo lo convierten, según el Ejecutivo, en un elemento esencial para reforzar la protección antiaérea y complementar otros sistemas de interceptación de mayor alcance.

Hace dos años, en septiembre, el Gobierno aprobó un presupuesto de 673,4 millones de euros para financiar la actualización de este sistema entre 2023 y 2027. Esta decisión se adoptó tras detectar en 2013 diversos problemas en algunos de sus componentes, así como dificultades crecientes para adquirir recambios, lo que obligaba a una intervención más profunda para asegurar su operatividad plena a largo plazo.

Procedimiento negociado y proveedor único

En este contexto, la compra de los vehículos pesados todoterreno supone un paso más dentro del plan aprobado en 2023. La licitación se tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, al considerar el Ministerio de Defensa que Urovesa era la única empresa capaz de asumir el desarrollo del proyecto con las garantías técnicas necesarias. Finalmente, la firma fue la única en presentar oferta para el contrato.

Con esta adjudicación, Defensa continúa avanzando en la renovación integral del sistema NASAMS, una de las capacidades clave del Ejército para la defensa aérea del territorio.