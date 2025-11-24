ITG se convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia tras absorber a EnergyLab

ITG ha dado un paso decisivo para reforzar su liderazgo en innovación energética y tecnológica con la absorción de EnergyLab, una operación que impulsa su capacidad investigadora y amplía su alcance en áreas clave de la transición verde. La unión convierte a ITG en el centro tecnológico más grande de Galicia en digitalización e inteligencia energética, abriendo una nueva etapa de crecimiento para la comunidad científica y empresarial de la región.

Fundado en A Coruña en 1991, ITG es un centro tecnológico privado oficialmente reconocido y especializado en proporcionar I+D y tecnología diferencial para mejorar la competitividad de empresas y organizaciones. Cuenta con el cuádruple reconocimiento estatal Cervera en IA y computación cuántica, transición energética y transporte inteligente, y desarrolla soluciones en industria 4.0, gestión inteligente de la energía, digitalización del agua y movilidad aérea no tripulada. Además, es uno de los cinco organismos certificadores en el mundo del sello internacional BREEAM® de construcción sostenible y forma parte, desde 2010, del consejo rector de FEDIT, representando a 52 centros tecnológicos.

La operación garantiza la continuidad de todas las actividades de I+D de EnergyLab y la incorporación de la totalidad de su plantilla, lo que eleva hasta 250 el número de profesionales de ITG. La suma de capacidades abre la puerta a proyectos más ambiciosos y multidisciplinares, reforzando la competitividad del tejido empresarial gallego y nacional.

Desde ITG señalan que la integración se ha realizado preservando el talento y el conocimiento acumulado por EnergyLab. Su director general, Carlos Calvo Orosa, subraya que esta fusión permitirá “multiplicar el impacto en energía sostenible e innovación tecnológica”, fortaleciendo el ecosistema de I+D de Galicia.

Banco de testeo para electrolizadores AEM Generación Hidrogeno / cedida

El nuevo ITG combina ahora su experiencia en digitalización, redes energéticas inteligentes, movilidad aérea autónoma, agua digital e industria 4.0, con las especialidades que aporta EnergyLab en economía circular, descarbonización y gases renovables como el hidrógeno verde, el biogás o el biometano. Esto permitirá avanzar en proyectos pioneros como la transformación de residuos orgánicos en biocombustibles, ya probada en instalaciones como la EDAR Bens de A Coruña, o la generación de energía a partir de residuos en sectores como el avícola.

Con sedes en A Coruña y Vigo, ITG amplía su capacidad de acceder a nuevos mercados, captar fondos europeos y atraer talento especializado. La integración también refuerza la posición de Galicia en el mapa de la sostenibilidad, en línea con las estrategias europeas de innovación verde y digitalización industrial.

La solvencia tecnológica de ITG está respaldada por más de dos décadas de trabajo en sectores como el industrial, portuario, aeronáutico o de defensa. Entre sus hitos recientes figuran el uso de computación cuántica, la aplicación de inteligencia artificial al sector energético, la creación de gemelos digitales o el impulso de comunidades energéticas en España y Portugal.

En paralelo a la fusión, Finsa, Inditex y Naturgy se han incorporado al patronato del centro, reforzando el apoyo del sector privado a su papel como motor de innovación. Estas compañías se suman a instituciones profesionales, universidades y la Xunta de Galicia, consolidando a ITG como un polo tractor de la I+D+i orientado a los grandes desafíos actuales: energía, movilidad, sostenibilidad y competitividad industrial.