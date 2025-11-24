Safetop consolida su expansión global y aterriza en Suiza de la mano del programa Galicia Avanza
La empresa gallega de equipos de protección laboral ya opera en casi 20 países.
La compañía gallega Safetop, especializada en la fabricación de equipos de protección y seguridad laboral, ha dado un paso relevante en su estrategia de internacionalización con su desembarco en La compañía gallega Safetop, especializada en la fabricación de equipos de protección y seguridad laboral, ha dado un paso relevante en su estrategia de internacionalización con su desembarco en Suiza, un mercado reconocido por sus altos estándares de calidad. Con este movimiento, la empresa ya opera en casi 20 países en Europa, América y África, incluyendo destinos como Catar, Angola, Túnez, Marruecos, Estados Unidos, Panamá, México, Uruguay, Guatemala, Alemania, Italia, Francia, Suecia, Dinamarca, Letonia, Eslovenia o Eslovaquia. La entrada en Suiza se realiza con el impulso del programa “Galicia Avanza”, promovido por la Xunta de Galicia y gestionado por el Parque Tecnolóxico de Galicia, Tecnópole, para apoyar la expansión exterior de pymes innovadoras.
Safetop forma parte de la cuarta edición de este programa, en el que participan 30 empresas gallegas que cuentan con un itinerario personalizado de asesoramiento y acompañamiento, vigente hasta febrero de 2026. En el caso de la compañía, el objetivo es reforzar sus ventas internacionales mediante su catálogo de guantes profesionales, sistemas anticaída y soluciones digitales para la seguridad laboral, desarrollados con tecnología propia.
La firma, referente en el sector de los Equipos de Protección Individual (EPIs), ha cerrado su primer acuerdo de distribución oficial en Suiza. “Este acuerdo marca nuestra entrada en un país especialmente exigente y reconocido por sus altos estándares”, explica David Míguez, responsable de exportaciones. “Es la primera vez que comercializamos nuestros productos allí y confiamos en que será el inicio de una relación duradera y exitosa”, añade.
Tecnópole, motor de la internacionalización
El programa Galicia Avanza está gestionado por Tecnópole, entidad participada por la Xunta de Galicia, y nace de la colaboración entre la Consellería de Economía e Industria e Igape. Desde su sede en San Cibrao das Viñas (Ourense), el Parque Tecnolóxico de Galicia suma más de tres décadas apoyando la innovación mediante un centenar de empresas tecnológicas y centros de I+D, con un firme compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y la divulgación científica.
