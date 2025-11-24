La sostenibilidad del puerto de Ferrol, a análisis

El próximo 27 de noviembre el Edificio Prioriño de Ferrol acoge la quinta edición de la jornada Puerto-Empresa que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. El evento lo inaugurará el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente del organismo portuario, Francisco Barea.

Como cada año, el evento responde al afán de la Autoridad Portuaria de colaborar con el tejido empresarial, los centros tecnológicos y la universidad para favorecer «el impulso económico y social en el norte de Galicia».

Bajo el título ‘El puerto, comunidad energética’, el encuentro reunirá a representantes de todo el sector portuario, de las administraciones públicas y del tejido empresarial energético. Durante la jornada, se analizará el futuro del puerto de Ferrol y su papel como agente clave en la descarbonización y las comunidades energéticas. Una fórmula, según indica la Autoridad Portuaria en un comunicado basada en la producción de renovables y el autoconsumo compartido. Una fórmula que supondría «un paso adelante hacia un modelo energético más sostenible y eficiente, que permite reducir costes y favorecer el desarrollo económico del territorio».

El encuentro estará moderado por Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal, que guiará las distintas ponencias. La primera será la del director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás, que hablará de ‘El Puerto: nodo estratégico para la descarbonización y las comunidades energéticas’. El ITG estará presente en el encuentro con el director de la División de Energía, Santiago Rodríguez, que explicará el diseño y la gestión de una comunidad energética. Por su parte, el presidente de COFER, Cristobal Dobarro, profundizará en los aspectos jurídicos y el responsable de Renovables de Ghenova Energía, Adolfo Rozadillas, se centrará en los OPS.

La última parte de la jornada contará con el gerente de OFFSHORE Proinlosa, Rafael Gómez. Cerrarán el turno de intervenciones el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta, Nicolás Vázquez, y el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, que se centrarán en ‘Desarrollo energético e industria’ y en el apoyo al tejido empresarial, respectivamente.