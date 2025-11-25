En Directo
ENCUENTRO DE LAS CCAA
Directo | Azcón: "Si no conseguimos aprobar presupuesto, lo lógico es que convoquemos elecciones"
Todo preparado para este primer encuentro de comunidades autónomas, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad
Javier Quintana | Víctor Rodríguez
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.
Azcón: "Yo no quiero apretar el botón electoral, pero si no se aprueba presupuesto lo lógico es que vayamos a elecciones"
El presidente de Aragón confía en sacar adelante las cuentas autonómicas para 2026, pero si por segundo año consecutivo no lo consigue, "lo lógico", ha dicho en el foro España 360, "es que vayamos a elecciones", Se puede gobernar sin presupuestos, ha afirmado, "pero no se debe". Azcón espera que Vox sea "responsable". "Si hemos conseguido, como dice el señor Abascal, aprobar presupuestos en otras comunidades en las que tenemos situaciones políticas similares por qué no vamos a ser capaces de aprobarlos en Aragón".
Azcón: "Aragón va a tener un crecimiento exponencial"
Azcón ha defendido que Aragón aportará grandes sumas "a la caja común" en los próximos años. "Aragón va a tener un crecimiento exponencial".
Azcón: "El problema en la financiación de las comunidades autónomas es la desigualdad"
El presidente ha opinado que Aragón se encuentra infrafinanciada. "El problema en la financiación de las comunidades autónomas es la desigualdad. Las razones que se ponen encima de la mesa para hablar de financiación han cambiado: antes defendíamos razones que a unos y a otros nos podrían parecer de más justicia, ahora se habla de principio de ordinalidad. Las comunidades que generan más ingresos se quieren quedar con una parte más grande de la tarta. Eso es hablar de insolidaridad".
Azcón: "No quiero convocar elecciones, pero no se debe gobernar sin presupuesto"
El presidente de Aragón, en el diálogo ‘El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías’, ha remarcado su voluntad de no convocar elecciones en la comunidad autónoma, a no ser que no logre aprobar presupuestos. "No quiero convocar elecciones, pero no se debe gobernar sin presupuesto. Si no conseguimos aprobar presupuesto, lo lógico es que convoquemos elecciones", ha explicado el dirigente 'popular'.
Cañete habla sobre "cansancio tecnológico en las aulas"
Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, ha destacado el "cansancio tecnológico" que pueden sufrir los alumnos en las aulas, y ha recalcado la importancia de analizar la relación de las pantallas con la educación.
Moll: "La libertad de prensa es básica para que los periodistas puedan vigilar el poder, y los ciudadanos la verdad"
Moll ha defendido el papel de la prensa en la sociedad. "La libertad de prensa es básica para que los periodistas puedan vigilar el poder, y los ciudadanos puedan conocer la verdad", ha señalado.
Moll: "La España de las autonomías es un pilar básico de nuestra convivencia"
Moll ha destacado el el "éxito" que supuso la Constitución de 1978, instalando una nueva organización territorial en España. "La España de las autonomías es un pilar básico de nuestra convivencia (...) El Estado de las autonomías es un pacto que tiene un papel clave en la prestación de servicios públicos".
Javier Moll inaugura el Foro España 360: "Este es un encuentro para poder pensar juntos y celebrar la diversidad que nos une"
El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, inaugura con su discurso la primera jornada del Foro España 360. "Este es un encuentro para poder pensar juntos y celebrar la diversidad que nos une. En las diferencias reside una parte fundamental de nuestra riqueza".
La programación continuará con una segunda mesa redonda que explorará las estrategias autonómicas de innovación y talento
A las 10.35 horas dará comienzo la segunda mesa redonda del día, ‘Estrategias autonómicas de innovación y talento: ecosistema emprendedor, oportunidades y colaboración público-privada’. El encuentro será moderado por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y contará con las aportaciones de Guillermo Santamaría Galdón, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, y Eva Giménez, secretaria general de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
La primera mesa redonda del día analizará el papel de las comunidades autónomas ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión
Después del diálogo ‘El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías’, la programación del Foro España 360 continúa con la primera mesa redonda, ‘Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión’. Tendrá lugar a las 09.55 horas y contará con la participación de Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica e Interior del Gobierno de Aragón; Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, y Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León. El encargado de moderar la mesa será Ricardo Barceló, director de ‘El Periódico de Aragón’.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Coronado en Silleda el mejor conductor de autocares de España, de Europa y del mundo
- La falta de pisos en Ames dispara el alquiler de estudios a 500 euros: «Antes no los querían»
- Una fuga de gas obliga a desalojar un edificio del centro de Santiago: 'Los vecinos estaban muy asustados
- Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: 'Levamos anos pedindo bandas redutoras novas
- La Facultad de Medicina rechaza el acuerdo para descentralizar el grado: pide una revisión sustancial del texto