El Ibex 35 muestra dudas y sigue sin recuperar los 16.000 puntos

El Ibex 35 ha abierto este martes plano y sigue por debajo de los 16.000 puntos, a pesar de que Wall Street cerró este lunes con signo positivo, apoyado en la tecnología y en el aumento de posibilidades de una bajada de tipos por la Fed en Estados Unidos en diciembre, y pendiente del plan de paz para Ucrania. En la apertura del mercado, el selectivo de la Bolsa española, Ibex 35, se muestra plano y se sitúa en 15.967,8 puntos. En lo que va de año, el Ibex 35 gana un 37,71%.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Indra (+2,02%) y ACS (+1,92%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Logista (-1,37%), IAG (-1,13%) y Mapfre (-1,06%).

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo mixto. En concreto, París y Londres subían un 0,24% y un 0,08%, en cada caso, mientras que Milán y Francfort cedían un 0,11% y un 0,03%, respectivamente.

CaixaBank iniciará este martes su séptimo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones de euros y con una duración máxima de seis meses desde su lanzamiento.

AXA ha firmado un acuerdo para adquirir a Vodafone España y Telefónica España el 40% de FiberPass, su 'joint venture' de fibra, por 500 millones de euros, según han informado Telefónica y el fondo británico Zegona, propietario de Vodafone España, en sendos comunicados.

Cirsa obtuvo un beneficio neto de 73,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por dos (+101,6%) las ganancias de 36,7 millones de euros contabilizadas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este martes la compañía, que ha mejorado sus previsiones para el cierre de 2025, situando los ingresos entre 2.325 y 2.335 millones de euros.

En la agenda macroeconómica, este martes se ha conocido que los precios industriales subieron un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción del sector servicios se incrementó un 5,2% interanual en septiembre, tasa casi cuatro puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de marzo, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,6% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,42 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,6%, hasta los 58,58 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1526 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,206%.