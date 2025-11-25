La industria del aluminio en Galicia alerta de su vulnerabilidad y pide cambios urgentes en la normativa europea

La industria del aluminio en Galicia atraviesa un momento crítico. Al menos, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia y la Asociación Española del Aluminio alertaron este martes en Santiago de que la caída de la demanda europea, el encarecimiento de materias primas y la creciente competencia internacional están poniendo en riesgo la competitividad del sector.

Durante una rueda de prensa, representantes de las principales empresas del aluminio en Galicia coincidieron en que la situación exige respuestas inmediatas. Entre los participantes estaban Gonzalo de Olabarria, secretario general de la Asociación Española del Aluminio; Enrique Mallón, secretario general de la Asociación de Industrias del Metal de Galicia; y directivos de empresas como Cortizo, Exlabesa y Grupo Quintá.

Uno de los temas clave fue la nueva normativa europea sobre ajuste de emisiones en frontera, que comenzará a aplicarse en 2026. Según los responsables del sector, el actual diseño de esta normativa deja fuera productos transformados, no contempla emisiones indirectas y carece de un sistema de trazabilidad del reciclaje, lo que afecta especialmente a Galicia, una región dependiente de la importación de metales.

“Necesitamos un mecanismo que proteja realmente a la industria europea y no penalice a quienes han invertido en procesos limpios y eficientes”, subrayó Gonzalo de Olabarria. Por su parte, Enrique Mallón destacó que cualquier aumento de costes repercute directamente en cientos de empresas y miles de empleos del sector.

Los responsables del sector destacaron otros desafíos: caída de la demanda en automoción, construcción y maquinaria; restricciones en el suministro de materias primas; presión competitiva internacional; deslocalización del reciclaje de chatarra; y volatilidad de precios. Todo esto amenaza la estabilidad de un sector que representa el 19 % del PIB gallego y emplea a más de 60.000 trabajadores.

“Somos una industria puntera y exportadora, pero necesitamos estabilidad regulatoria y mecanismos europeos que acompañen nuestros esfuerzos de modernización y eficiencia energética”, afirmaron los portavoces.

Mirando al futuro

A pesar de la presión, los representantes coinciden en que la industria del aluminio en Galicia tiene futuro, siempre que se adopten medidas urgentes para garantizar el suministro de materias primas y un marco regulatorio justo que no perjudique a quienes cumplen con los estándares más exigentes.