Ingenieros gallegos piden cambiar la Ley de Aguas “para evitar nuevas catástrofes”
Respaldan una ILP que busca priorizar la vida humana, garantizar presupuesto y exigir técnicos cualificados para prevenir tragedias como la DANA de Valencia.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia mostró este martes su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone modificar la Ley de Aguas para introducir tres principios esenciales: la protección de la vida humana, la competencia técnica de los profesionales que elaboran los proyectos y una dotación presupuestaria suficiente para ejecutar obras de prevención y mitigación ante fenómenos extremos como sequías e inundaciones.
La iniciativa, presentada en una jornada celebrada en la Cidade da Cultura, necesita reunir 500.000 firmas antes de mayo de 2026. Por el momento suma 6.500, y sus impulsores piden a la ciudadanía que se involucre. “En España existe un grave problema con la gestión del agua y la sociedad civil no puede ponerse de perfil”, advirtió José Luis Belmonte Puig, promotor de la propuesta
El decano de la Demarcación de la Comunidad Valenciana, Javier Machí Felici, recordó la tragedia provocada por la DANA de Valencia y subrayó que “reconstruir no es rehacer lo que se ha estropeado, sino hacerlo pensando en el futuro”. Explicó el papel clave de los embalses de Tous y Forata y la importancia de ampliar cauces, crear zonas de retención e implantar mejores sistemas de datos meteorológicos para construir infraestructuras más resilientes.
En la misma línea, Carlos Ruiz del Portal Florido, jefe de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, detalló el funcionamiento de los modelos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos con los que trabajan: reciben 5.000 señales cada cinco minutos, procesadas en un centro de control que opera con pronósticos de 3 a 6 días. Además, avanzó el desarrollo del Sistema Midas, junto a las universidades de Vigo y Oporto.
El director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, mostró también su apoyo a la ILP y explicó que disponen de herramientas como Merlín para convertir previsiones meteorológicas en modelos hidráulicos. Señaló, además, que la falta de concienciación y algunas limitaciones normativas dificultan su labor, y planteó cambios como la inclusión del clareo en la Ley de Pesca de Galicia o la mejora de las zonas de servidumbre.
Llamamiento a un pacto de Estado
El presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo Suárez, reclamó un pacto de Estado para ejecutar los planes hidráulicos previstos, especialmente en la franja mediterránea. “Solo con una visión técnica, profesional y preventiva podemos evitar episodios similares a la DANA”, afirmó. Advirtió también de que Galicia no es ajena a estos fenómenos, recordando que el MAPA prevé inundaciones en la ría de Ferrol en los próximos diez años, además de periodos de sequía con graves costes económicos.
A la jornada se sumaron representantes de colegios profesionales y entidades del sector de la ingeniería, arquitectura y construcción en Galicia, que coincidieron en la urgencia de sacar adelante esta iniciativa para reforzar la seguridad y la planificación hidráulica.
