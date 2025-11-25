Xunta e Indra impulsan un grupo de trabajo conjunto en defensa y sector aeroespacial

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reunió este martes con el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, y con el director de Tecnología de la compañía, Manuel Escalante, para analizar la creación de un grupo de trabajo conjunto que identifique oportunidades de colaboración en los sectores de seguridad, defensa y aeroespacial.

El encuentro forma parte de la ronda de contactos que la Xunta mantiene con empresas del sector, con el objetivo de evaluar proyectos potenciales y definir medidas de apoyo dentro de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespazo, aprobada por el Gobierno gallego y dotada con un presupuesto de 183 millones de euros.

Hasta ahora se han identificado 79 proyectos de inversión, de los cuales 40 están relacionados con la ampliación o instalación de nuevas líneas de producción en Galicia. La iniciativa busca fomentar la transferencia tecnológica, fortalecer la industria local y generar empleo cualificado en sectores estratégicos.

Indra, presente en el parque empresarial de Rozas (Lugo) desde sus inicios hace diez años, ha liderado proyectos como la automatización de muestreos oceanográficos con vehículos no tripulados y los simuladores U-Space del Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR). La compañía también dispone de un hangar propio, que ahora planea convertir en un centro de pruebas en vuelo para sus sistemas y equipos desarrollados para el Ministerio de Defensa, consolidando así la capacidad tecnológica de Galicia en estos sectores.

Según Lorenzana, esta colaboración permitirá a Galicia posicionarse como un referente industrial y tecnológico, fomentando la cooperación público-privada y garantizando la implantación de proyectos con alto impacto económico y estratégico en la región.