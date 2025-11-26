El absentismo laboral se dispara en Galicia: un 60% más de bajas desde la pandemia

El absentismo laboral se ha convertido en un problema creciente que afecta directamente a la productividad y la competitividad de las empresas gallegas. Según Randstad Research, la ausencia al puesto de trabajo —tanto por IT como sin justificación— continúa aumentando pese a haber superado la crisis sanitaria.

En Galicia, esta tendencia es especialmente acusada. Antes del Covid ya se registraban tasas elevadas, pero tras 2020 el fenómeno se ha intensificado. El absentismo general ha pasado del 5,6% en 2019 al 8,4% actual, y el absentismo por incapacidad temporal ha escalado del 4,2% al 6,7%, lo que supone un incremento cercano al 60%.

A nivel estatal, el patrón es similar. El absentismo injustificado se ha duplicado desde los mínimos de 2013, pasando del 3,8% al 7%, mientras que el de IT ha crecido del 2,3% al 5,5%. Sectores como la industria, los servicios y la construcción concentran las tasas más altas, pero el incremento más fuerte se observa en la restauración, el comercio y la sanidad, actividades con mayor desgaste físico y emocional.

Los expertos apuntan a un conjunto de factores detrás de este escenario: el aumento de bajas vinculadas a la salud mental, la saturación del sistema sanitario, que alarga las bajas médicas, y un cambio cultural que ha normalizado no acudir al trabajo cuando no se está en condiciones óptimas.

El norte lidera las ausencias

Comunidades como Cantabria, Canarias y País Vasco presentan las tasas más elevadas del país, y Galicia se sitúa también en la parte alta, impulsada por su fuerte componente industrial y la dificultad de reducir los tiempos de gestión sanitaria.

Ante un absentismo estructural que ya no remite, las empresas gallegas reclaman medidas que refuercen la salud laboral y eviten que esta tendencia siga lastrando el desempeño económico en los próximos años.