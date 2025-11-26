En directo | Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente de Aragón: "Las autonomías tienen mucha responsabilidad en materia de medio ambiente"

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención este martes de Jorge Azcón (Aragón), los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) también participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Blasco: "No tiene sentido estar discutiendo sobre si se tienen que hacer las cosas o no, hay que actuar" Blasco ha remarcado la inversión -- mediante fondos propios -- del Gobierno de Aragón en la renaturalización del territorio, tanto en bosques como en ríos. Con fondos europeos, además, Aragón trabaja para evitar las riadas del Ebro. "Tenemos identificados de donde vienen los problemas, lo que no tiene sentido es estar discutiendo sobre si se tienen que hacer las cosas o no, hay que actuar", opina.

Jorge Pina: "El sector energético tiene el cambio climático como eje central de su estrategia" Jorge Pina, responsable de sostenibilidad de Endesa, ha defendido la relevancia que el medio ambiente y el cambio climático tienen para el sector energético. "A futuro, el cambio climático sigue siendo el eje central de nuestra estrategia".

Jorge Pina, responsable sostenibilidad de Endesa señala el cambio climático como "eje principal" de la estrategia de las empresas hoy Jorge Pina, responsable sostenibilidad de Endesa ha indicado que el cambio climático es hoy el "eje principal" de la estrategia de las empresas. Ha puesto el ejemplo de su propia compañía que hapasado de emitir 56 millones de toneladas de CO2 en 2005 a 33 millones en 2015 y menos de 10 millones en 2024.

Juan María Vázquez Rojas: "A veces las comunidades no podemos plantear ciertos objetivos sin la ayuda del Gobierno central" Juan María Vázquez Rojas, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, ha recalcado que las autonomías tienen gran responsabilidad en la conservación del medio ambiente, aunque ha recordado que hay "ciertos objetivos" que no son posibles de cumplir "sin la ayuda del Gobierno central".

Blasco: "Las comunidades autónomas tenemos mucha responsabilidad con el medio ambiente" El consejero aragonés ha sostenido la especial relación que guarda el medio ambiente con el turismo en su comunidad autónoma, y ha incidido en la relevancia que tienen los gobiernos autonómicos en las políticas de cambio climático.

Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente de Aragón: "La mitad de las comarcas de Aragón viven del turismo de montaña" El consejero aragonés de Medio Ambiente y Turismo apela al sentido común en el análisis del cambio climático. "La comunidades tienen muchisima responsabilidad en temas de medio ambiente", ha inidicado, entre los que ha señalado la gestión contra losinciendios, el suo dle agua o el reciclaje. Tambien ha justificado que se unan en su consejería dos competencias. "El 57% de la superficie de Aragón es forestal y la mitad de las comaracas viven del turismo de montaña".

Arranca la mesa redonda ’La responsabilidad de liderar y gobernar ante el cambio climático’ Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón; Juan María Vázquez Rojas, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia; y Jorge Pina, responsable de sostenibilidad de Endesa, debaten sobre políticas medioambientales. Modera el diálogo Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza.

Rueda: "Hay que afrontar el problema de los centros urbanos, con muchos bajos vacíos" Rueda ha lamentado la situación de tantos locales en desuso que se encuentran en los centros urbanos de las grandes ciudades. Para el presidente, una solución para estos bajos comerciales es acondicionarlos y ponerles a disposición para alquiler social de vivienda.