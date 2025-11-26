El ERE de Telefónica amenaza a más de un tercio de la plantilla en Galicia

Telefónica ha puesto sobre la mesa un expediente de regulación de empleo (ERE) para 6.088 trabajadores en España, lo que supone el 35,3% de la plantilla de siete sociedades del grupo. En Galicia, donde la compañía cuenta con unos 500 empleados, los sindicatos asumen que el ajuste también alcanzará este porcentaje, con más de un tercio de la plantilla afectada.

Según los últimos datos de los representantes de los trabajadores, hace dos años Telefónica empleaba en la comunidad en torno a 600 personas y hoy la cifra ronda los 500. La nueva poda de efectivos vuelve a situar a Galicia ante otro recorte aún mayor, aunque los sindicatos insisten en que el impacto final dependerá de que la empresa mantenga el criterio de salidas voluntarias, que aún no ha anunciado.

Los sindicatos gallegos consultados admiten que aún no manejan cifras desagregadas por comunidades, por lo que rehúsan ofrecer estimaciones concretas. Sin embargo, señalan que, a la vista de la propuesta global, «las cifras en Galicia también estarán en ese porcentaje» del 35% de la plantilla de las filiales afectadas, siempre condicionado a la voluntariedad de las adhesiones.

Dos trabajadores de Telefónica en Galicia explican que el ambiente no es de nerviosismo, sino de espera. «No estamos nerviosos, estamos expectantes», resumen, antes de apuntar que los empleados nacidos entre 1969 y 1970 prevén que sean «los más afectados» por el nuevo ajuste. Aun así, recuerdan que «todos los ERE anteriores han sido voluntarios y las condiciones del finiquito han sido buenas», lo que contribuye a rebajar la tensión interna. A nivel nacional, el ERE afecta a siete sociedades. Telefónica de España concentra 3.649 salidas, el 41% de una plantilla de 8.892 personas. En Telefónica Móviles se prevén 1.124 afectados (31,3% de 3.587 empleados) y en Telefónica Soluciones, 267 (23,8% de 1.118). En Movistar+ el ajuste propuesto abarca a 297 trabajadores (34,5% de 860), en Telefónica Global Solutions a 140 (21,9% de 638), en Telefónica Innovación Digital a 233 (23,4% de 993) y en Telefónica S.A. a 378 (32,5% de 1.160).

Reacción

El Ministerio de Trabajo, cartera dirigida por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera que el ERE en marcha es «indecente», según se recoge en una carta que el departamento ha remitido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el vehículo inversor a través del cual el Ejecutivo tiene un 10% de la teleco.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz ha afirmado que, a su juicio, «el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones». «No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro».