La industria eólica de Galicia alerta que la falta de ambición climática frena el desarrollo industrial verde

La Ásociación Eólica de Galicia (EGA) ha mostrado su profunda preocupación tras la Cumbre del Clima celebrada en Brasil, advirtiendo que la falta de compromisos claros para eliminar los combustibles fósiles, junto con la parálisis judicial de más de 90 proyectos eólicos, está frenando el desarrollo industrial de la región, afectando la creación de empleo, la llegada de inversiones y la transición energética hacia fuentes limpias. El sector critica que el documento final de la COP30 no incluya una hoja de ruta para abandonar progresivamente el petróleo y el gas, principales responsables del calentamiento global, y recuerda que diez años después del Acuerdo de París la temperatura del planeta ya superó el límite crítico de 1,5 grados.

Según los datos de la patronal eólica, la dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo la principal fuente de emisiones contaminantes en Galicia, con especial incidencia en el transporte de personas y mercancías. La energía eólica ha demostrado ser una herramienta clave: solo en 2022 evitó la emisión de millones de toneladas equivalentes de combustibles fósiles, contribuyendo significativamente a la descarbonización. El anteproyecto de la Lei do Clima, actualmente en tramitación, refuerza la necesidad de integrar la perspectiva climática en la planificación energética, facilitando el desarrollo de energías renovables y exigiendo que los contratos de suministro eléctrico de las administraciones públicas utilicen electricidad de origen 100 % renovable. El sector subraya que el avance de nuevas actividades industriales y tecnológicas dependerá de contar con energía limpia, suficiente y cercana a los centros de consumo.

Impacto económico y laboral de la paralización judicial

No obstante, la industria denuncia que la paralización judicial de los proyectos eólicos, impulsada por la sala 3ª del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), frena el crecimiento económico y la llegada de inversiones estratégicas. Según EGA, esto supone que cada año se dejan de crear 2.750 empleos, se dejan de invertir más de 6.300 millones de euros y se produce la huida de empresas e industria auxiliar, con la consiguiente ruptura de la cadena de valor. La organización advierte que Galicia no puede permitirse esta inercia: “No puede aguantar cinco años sin avances en energías renovables, ni soportar un aumento de dependencia de combustibles fósiles, ni padecer un descenso del 32 % en consumo eléctrico por parón industrial, ni retroceder en la descarbonización de la economía. Galicia no puede arriesgar su progreso sostenible. No puede ni debe”, señala la patronal, que insiste en la necesidad urgente de una política de integración ambiental e industrial para garantizar energía limpia, sostenible y barata.

El sector reclama además que la legislación reconozca que las energías renovables constituyen un interés público superior, en línea con las directivas europeas, asegurando un desarrollo ordenado, sostenible y beneficioso para los hogares y la economía gallega.