Turismo en la Eurorregión: equilibrar éxito y riesgos es clave

El foro sobre turismo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, organizado por el Club Financiero de Santiago (CFS), presentó este miércoles un diagnóstico positivo del sector, aunque advirtiendo de los retos y riesgos del crecimiento. Según el presidente del CFS, Roberto Pereira, Galicia parte de una buena posición, con el turismo representando más del 10% del PIB, pero necesita avanzar en calidad, desestacionalización, sostenibilidad, digitalización y formación, y diseñar políticas conjuntas que aprovechen la identidad compartida en cultura, patrimonio, naturaleza y gastronomía para atraer visitantes de mayor valor.

Formación, congresos y hostelería

Durante la primera mesa se abordaron la formación, la hostelería y el turismo de congresos. José Antonio Liñares, de la Unión Hotelera Compostela, destacó que el turismo es una “fuente de riqueza silenciosa” y reclamó dejar de alimentar conceptos como la “turismofobia”. José Paz, director del Centro Superior de Hostelería de Galicia, subrayó la importancia de la formación continua y de la inserción laboral de los estudiantes, mientras Ana Trevisani, presidenta de OPC Galicia, resaltó que el turismo de congresos representa entre el 10 y el 12% del PIB turístico gallego y genera más de medio millón de visitantes al año, con un gasto superior al del turismo vacacional. Pepe Formoso, de la Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte, defendió un modelo basado en pequeñas empresas familiares y en la autenticidad del territorio, y señaló que no existe una presión turística real, sino problemas puntuales que requieren gestión.

Eurorregión y cooperación

En la segunda mesa se analizó la cooperación entre Galicia y Norte de Portugal. Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, destacó que el Camino Portugués actúa como columna vertebral transfronteriza, con casi 190.000 peregrinos llegados desde Portugal este año, y recalcó la necesidad de mejorar la conectividad. Luis Pedro Martins, presidente de la Asociación de Turismo de Porto-Norte de Portugal, señaló que la cooperación público-privada y la estrategia eurorregional fortalecen la competitividad, y Francisco Calheiros, presidente de Solares de Portugal, defendió una marca turística conjunta para la Eurorregión.

Participantes en la mesa 2 / cedida

El profesor Melchor Fernández, de la USC, cerró el debate afirmando que “el éxito también hay que saber gestionarlo” y subrayó la importancia de integrar a administraciones, residentes y actores clave en la planificación turística. Advirtió sobre los cambios en los patrones de viaje —más cortos, frecuentes y directos— y sobre la necesidad de gestionar la convivencia urbana. Fernández concluyó que el futuro del turismo pasa por transiciones ecológica, digital y demográfica, con el Camino como instrumento de cohesión territorial.