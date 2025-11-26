La Xunta y Airbus refuerzan su alianza para impulsar la industria aeroespacial y de defensa en Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo este miñercoles un encuentro con responsables de Airbus en España, en el que destacó el interés de la Xunta en que la compañía continúe colaborando con la Administración autonómica en el desarrollo de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio. La reunión forma parte de la ronda de contactos que la consellería mantiene con empresas vinculadas a este sector estratégico.

Airbus, líder mundial en la construcción de aeronaves civiles y militares, es un socio estratégico e industrial de la Xunta desde la creación del parque empresarial de Rozas (Lugo), con una red consolidada de empresas y centros gallegos que trabajan como proveedores de tecnología para la compañía. El Gobierno gallego subrayó su objetivo de abrir las cadenas de valor de Airbus a otros contratistas de Galicia y apoyar a los proveedores locales para ampliar sus capacidades de producción durante los próximos cinco años, favoreciendo así nuevos proyectos conjuntos.

En el marco de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio, la Xunta lanzará en 2026 una nueva licitación dotada con 83 millones de euros para financiar programas conjuntos de I+D entre empresas tractoras y proveedores gallegos. Además, a comienzos del próximo año se publicarán dos convocatorias de ayudas por un total de 8 millones de euros para apoyar el posicionamiento de empresas gallegas como suministradoras de tecnología de defensa y seguridad, y para el desarrollo e industrialización de productos y sistemas basados en tecnologías duales.

Con estas iniciativas, la Xunta busca consolidar la industria gallega de seguridad, defensa y aeroespacial, generar empleo de alto valor añadido y fortalecer la presencia de empresas locales en proyectos internacionales junto a Airbus.