La Xunta y Airbus refuerzan su alianza para impulsar la industria aeroespacial y de defensa en Galicia
Lorenzana anuncia apoyos a proveedores gallegos y la apertura de nuevas cadenas de valor de Airbus, con licitaciones de hasta 83 millones para I+D
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo este miñercoles un encuentro con responsables de Airbus en España, en el que destacó el interés de la Xunta en que la compañía continúe colaborando con la Administración autonómica en el desarrollo de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio. La reunión forma parte de la ronda de contactos que la consellería mantiene con empresas vinculadas a este sector estratégico.
Airbus, líder mundial en la construcción de aeronaves civiles y militares, es un socio estratégico e industrial de la Xunta desde la creación del parque empresarial de Rozas (Lugo), con una red consolidada de empresas y centros gallegos que trabajan como proveedores de tecnología para la compañía. El Gobierno gallego subrayó su objetivo de abrir las cadenas de valor de Airbus a otros contratistas de Galicia y apoyar a los proveedores locales para ampliar sus capacidades de producción durante los próximos cinco años, favoreciendo así nuevos proyectos conjuntos.
En el marco de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio, la Xunta lanzará en 2026 una nueva licitación dotada con 83 millones de euros para financiar programas conjuntos de I+D entre empresas tractoras y proveedores gallegos. Además, a comienzos del próximo año se publicarán dos convocatorias de ayudas por un total de 8 millones de euros para apoyar el posicionamiento de empresas gallegas como suministradoras de tecnología de defensa y seguridad, y para el desarrollo e industrialización de productos y sistemas basados en tecnologías duales.
Con estas iniciativas, la Xunta busca consolidar la industria gallega de seguridad, defensa y aeroespacial, generar empleo de alto valor añadido y fortalecer la presencia de empresas locales en proyectos internacionales junto a Airbus.
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»
- Premio Gallegos del Año | Mabel Loza: «La biotecnología gallega está madura, pero hacen falta empresas tractoras e inversión»
- De Castro de Baroña a la Batalla de Rande: el vídeo que reconstruye los hitos más destacados de la historia de Galicia