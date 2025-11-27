La vocal independiente Mónica Espinosa renuncia al consejo de Indra tras el veto de Endesa

La candidata a consejera independiente de Indra, Mónica Helena Espinosa, ha renunciado a incorporarse al máximo órgano de decisión de la compañía después de que Endesa se lo vetara, según ha comunicado en una carta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En la misiva, Espinosa, propuesta como vocal independiente del consejo de Indra, explica que no podrá aceptar el cargo en la próxima junta general extraordinaria de accionistas, prevista para este viernes 28 de noviembre.

“Endesa ha rechazado mi solicitud de incorporación al consejo de Indra dado que esta es proveedor de Endesa, dato que yo desconocía”, expone. Añade además que la eléctrica le trasladó su decisión este miércoles, “a pesar de haber enviado la solicitud cuando se inició el proceso” y de que la compañía tenía la “obligación” de responder “en cinco días”.

Mónica Espinosa Caldas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente ocupa el cargo de consejera independiente y vocal de la Comisión de Auditoría, Riesgos y Sostenibilidad de Seguros Santalucía, además de ser miembro del Consejo Asesor de FOQUM y de McKinsey Alumni. Anteriormente fue consejera ejecutiva de Enel Energía, Enel Servici Elettrico y Sodea, así como consejera independiente de Aquanex y Amper.

Según destacó en su momento Indra, Espinosa ha desarrollado buena parte de su carrera en Endesa, donde ocupó puestos directivos en áreas de estrategia, negocio y gestión tanto en España como en Latinoamérica, y cuenta con experiencia en consultoría estratégica en firmas como McKinsey y Accenture.

Tras su renuncia, Indra ha informado de que, “como consecuencia de esta circunstancia sobrevenida”, el consejo quedará compuesto por quince miembros si se aprueban el resto de propuestas, lo que rebajará el peso de los consejeros independientes al 46,66% y la representación femenina al 33,33%.

La compañía subraya que esta configuración “difiere de la propuesta” que el Consejo de Administración había elevado a la junta extraordinaria y que, por ello, tras la reunión iniciará “las actuaciones necesarias” para buscar una nueva consejera independiente. Este proceso será liderado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con el apoyo de una consultora especializada.

Una vez concluida la selección, Indra llevará de nuevo a una junta general de accionistas las propuestas oportunas “para recuperar la representación de consejeros independientes y de mujeres inicialmente planteada”.

En esa misma junta extraordinaria, la compañía someterá también a votación de los accionistas la autorización para adquirir el 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros, operación que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que la aprobó en primera fase y sin condiciones el pasado 12 de noviembre.