Castrosua se alía con Cojali para digitalizar el bus del futuro
La carrocera compostelana y la tecnológica española integran diagnosis avanzada y conectividad para mejorar la eficiencia operativa de las flotas.
La compostelana Castrosua y la española Cojali, referente en soluciones tecnológicas para la automoción industrial, dan un paso decisivo hacia la digitalización del transporte público con un acuerdo estratégico que permitirá incorporar diagnosis avanzada y conectividad en los autobuses de la marca.
Según Viajar, esta colaboración abre la puerta a una integración tecnológica que beneficiará tanto a la red comercial como a los operadores y los usuarios finales.
La nueva solución llega respaldada por el amplio know-how de Cojali, capaz de abarcar todos los sistemas del vehículo, independientemente del chasis, y de agilizar los procesos de mantenimiento y reparación. El objetivo es minimizar tiempos de parada, reducir costes operativos y garantizar una mayor disponibilidad de las flotas.
El acuerdo incluye también una herramienta de conectividad para monitorizar en tiempo real el estado de cada autobús, realizar diagnósticos remotos y aplicar mantenimiento predictivo, anticipándose a posibles averías antes de que afecten al servicio.
Ambas compañías destacan que esta alianza se plantea como un proyecto a largo plazo, orientado a seguir aportando innovación al sector del transporte y a desarrollar nuevas tecnologías de manera conjunta.
Javier Rodríguez Vilela, director general de Castrosua, recuerda que mejorar la fiabilidad de sus vehículos y facilitar un mantenimiento ágil es una prioridad constante: «Suponen una mejora continua, orientada a facilitar operaciones más eficientes durante todo el ciclo de vida del autobús».
