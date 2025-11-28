Los mercados internacionales ya sostienen un tercio del negocio del vino Rías Baixas

as bodegas amparadas por la Denominación de Origen Rías Baixas cerraron la campaña 2024/2025 con un notable impulso en el exterior: las exportaciones representan ya el 31 % del total de las ventas tras crecer un 6,82 % en volumen y un 7,20 % en valor. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se enviaron al extranjero 8,37 millones de litros, equivalentes a 11,17 millones de botellas y 66,74 millones de euros en negocio, según los datos agregados del Consejo Regulador.

Los vinos gallegos se distribuyen actualmente en más de 107 países, aunque más del 91 % de los envíos se concentran entre Estados Unidos y la Unión Europea. El precio medio por litro se sitúa en 7,97 euros, reforzando el posicionamiento del albariño entre los blancos de referencia internacional.

El presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, destaca que el crecimiento exportador es el resultado tanto de la promoción exterior como del esfuerzo de viticultores y bodegas por garantizar una calidad reconocida dentro y fuera de España.

Estados Unidos y Reino Unido consolidan su liderazgo como principales compradores, seguidos por Puerto Rico, Irlanda, México, República Dominicana, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Canadá. Aunque Irlanda y Suecia retroceden en volumen, mercados como Bélgica (+45 %), México (+31,76 %) y Holanda (+16,89 %) muestran un fuerte avance. En valor, Alemania irrumpe en el Top 10, mientras que México (+32,25 %), Bélgica (+30,33 %) y Reino Unido (+14,90 %) firman algunos de los crecimientos más destacados.

América sigue siendo el principal destino de los vinos de la denominación, con el 55,91 % del total exportado y un incremento del 6,36 %, mientras que la Unión Europea acumula el 35,61 % y sube un 8,36 %. Entre ambas zonas concentran más del 91 % del volumen comercializado fuera.

El secretario del Consejo Regulador, Ramón Huidobro, apunta que existen todavía mercados por conquistar y aboga por reforzar la presencia de los vinos de guarda y de colección: “Nuestras variedades autóctonas son auténticas joyas enológicas que merecen ser descubiertas y valoradas por los consumidores”.

Un total de 107 bodegas exportaron en esta campaña, con 86 operando ya en Estados Unidos y 82 en Reino Unido. El Consejo Regulador destina el 17,78 % de su presupuesto a acciones promocionales específicas en los principales destinos internacionales para seguir consolidando este crecimiento.