El Puerto de Ferrol acelera en su rumbo hacia un hub energético verde

La transición del Puerto de Ferrol hacia un modelo energético innovador dio un nuevo impulso en la V Jornada Puerto-Empresa, celebrada por primera vez en el Edificio Prioriño. Ante 200 representantes de la comunidad portuaria, el tejido empresarial, los centros tecnológicos y las administraciones, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC), Francisco Barea, defendió un futuro basado en la colaboración, la sostenibilidad y la eficiencia.

Barea subrayó que el puerto se encuentra ya inmerso en un proceso de transformación que lo convertirá en un referente europeo de transición energética. Entre los avances presentados, destacó el desarrollo de un ecosistema que combinará una gran instalación fotovoltaica, producción y almacenamiento de hidrógeno y un modelo de autoconsumo compartido para toda la comunidad portuaria, incluidos los buques.

El presidente de la APFSC hizo especial hincapié en la certeza de que la conexión ferroviaria entre los puertos interior y exterior será una realidad en el segundo semestre de 2026, una infraestructura que calificó como decisiva para el crecimiento portuario. Esta actuación, que supone una inversión total de 166 millones de euros, está siendo asumida en su mayor parte con fondos propios, motivo por el que volvió a reclamar al Gobierno central más apoyo económico y la ejecución del ramal hasta la estación por parte de ADIF.

«El ferrocarril es fundamental para asegurar un puerto competitivo y conectado con la Meseta. Ferrol necesita y merece un tren del siglo XXI», recalcó Barea, recordando que esta obra será uno de los hitos más relevantes desde la construcción del puerto interior.

Un puerto verde que refuerza su liderazgo industrial

Además del impulso ferroviario, el presidente enumeró los pilares del puerto del futuro: dos nuevas terminales de graneles líquidos que estarán finalizadas el próximo año; el refuerzo de la terminal de contenedores con la apuesta renovada de Yilport; y la consolidación del liderazgo en eólica marina, fija y flotante, gracias al potencial demostrado en los últimos años y a la llegada de nuevos aliados como WindWaves y Proinlosa. También destacó el efecto tractor del tráfico de cruceros, impulsado por la entrada de Global Ports Holding, que prevé triplicar el número de pasajeros en los próximos tres años con una inversión inicial de 1,7 millones de euros.

Durante la jornada, que fue inaugurada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se entregó la primera distinción a la colaboración en la relación Puerto-Ciudad. El reconocimiento recayó en Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, una empresa que, según destacó Barea, «siempre está ahí cuando se la necesita, dentro y fuera de las vallas del puerto», con una trayectoria marcada por la profesionalidad, la innovación, la seguridad y la defensa de la ciudad. Los hermanos Jesús y Manuel Pintos recogieron la distinción de manos del presidente de la Autoridad Portuaria.

Barea cerró su intervención con un mensaje de confianza: «Tenemos la certeza de que contaremos con un puerto competitivo y de referencia. Un puerto verde, sostenible y eficiente, que recuperará su posición de liderazgo. Seguimos con la mano tendida a todos los que quieran sumarse al desarrollo económico y social de Ferrol».