La Cámara Mineira celebra su Centenario con homenaje a sus presidentes y entrega de premios

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) celebrará el próximo 3 de diciembre su Centenario con un acto institucional que rendirá homenaje a los doce presidentes que han liderado la entidad desde su creación en 1925. La cita tendrá lugar en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago, de 11:30 a 14:00 horas, y contará con la asistencia del presidente da Xunta, Alfonso Rueda; del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y de la presidenta de la COMG, Cecilia Trancón, además de representantes del sector minero y familiares de los expresidentes homenajeados.

Tras la recepción de asistentes prevista para las 11:00 horas, se desarrollará la entrega de reconocimientos y las intervenciones institucionales, estimadas alrededor de las 13:00 horas. Ya por la tarde, entre 16:20 y 17:00 horas, la COMG celebrará su tradicional conmemoración por Santa Bárbara con la entrega de premios en las categorías de Trayectoria, Comunicación y Sostenibilidad en Minería, poniendo en valor el esfuerzo de profesionales, entidades y medios en la difusión y desarrollo responsable del sector minero gallego.

En esta edición especial, la Cámara incorporará un galardón único, creado exclusivamente para esta efeméride: una pieza artesanal elaborada en cerámica de Buño por Risco Estudio, diseñada como una obra artística que evoca la identidad minera de Galicia y la riqueza de sus recursos naturales. Con esmaltes y texturas inspirados en los distintos sectores extractivos, se convierte en un auténtico símbolo de los “tesoros da terra”. La pieza incorpora además la nueva imagen corporativa de la COMG, diseñada por el estudio Costa.

Durante la gala también se presentará el Libro del Centenario, una publicación conmemorativa que recorre la historia de la Cámara desde su fundación hasta hoy. Todas las personas asistentes recibirán un ejemplar como recuerdo de este siglo de actividad al servicio del desarrollo minero de Galicia.

Un siglo impulsando la minería

La COMG cumple cien años como la voz histórica de la minería en Galicia, defendiendo los intereses del sector, apoyando la innovación y promoviendo el aprovechamiento responsable de los recursos minerales. Entre las actividades del centenario, destaca la exposición itinerante “Tesouros da terra”, que ha recorrido ciudades como A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo y Santiago, así como diversos municipios del rural gallego, acercando la historia y el papel transformador de la minería desde la Antigüedad hasta la actualidad.

Además, la organización ha impulsado un ciclo de encuentros para reflexionar sobre el presente y el futuro económico de Galicia, abordando temas como la industria de la piedra, la transformación digital o el liderazgo empresarial en el rural.

El Centenario de la Cámara Oficial Mineira de Galicia será una ocasión para poner en valor el camino recorrido, reconocer el esfuerzo colectivo y avanzar con ilusión hacia el futuro del sector extractivo gallego.