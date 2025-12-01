"No pienso volver a política tras dejar el Banco Central Europeo el próximo 31 de mayo"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ya se tachó en junio de 2023 de las quinielas que le situaban como futuro vicepresidente económico en el caso de que Alberto Núñez Feijóo hubiera podido formar Gobierno tras las entonces inminentes elecciones generales: "Espero cumplir mi mandato en el BCE". Ahora que dicho mandato de ocho años no renovables está más próximo a vencer el próximo 31 de mayo de 2026, el exministro de Economía desvela que no está entre sus planes volver a la política. Y comenta algunos cambios posibles en los dos principales bancos centrales del mundo.

¿Le preocupan las consecuencias económicas globales que pueda tener que el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) sea percibido como menos independiente respecto a la Administración Trump?

La independencia de los bancos centrales garantiza menores niveles de inflación y, en consecuencia, menores niveles de tipos de interés. Si el mercado considera que un banco central no es independiente, los tipos de interés del mercado serán más elevados y lo pagarán las familias y las empresas. Está demostrado que un banco central independiente es el que mejor controla la inflación. Cuando un banco central es dependiente de un gobierno, la política monetaria no se centra en reducir la inflación, sino que se suele poner al servicio de la política fiscal.

El 31 de mayo vence su mandato. ¿Se ve volviendo a la política nacional si un hipotético Gobierno del PP le ofrece la vicepresidencia económica?

He sido ministro seis años y medio. Estoy muy orgulloso de esa época, de las circunstancias en las que entramos en el Gobierno y cómo se dejó el país. Pero esa aspiración la tengo cumplida. No pienso volver a política.

¿Qué planes tiene entonces?

No lo sé aún. He tenido alguna aproximación de alguna universidad, que consideraré. Como miembro del consejo de gobierno hay un régimen de incompatibilidades estricto, pero la docencia es compatible. Y creo que ahí también se puede hacer una función de servicio público.

España perderá presencia en el comité ejecutivo del BCE con su salida, porque más que probablemente no será sustituido por otro español. En 2027, vencen tres puestos, los del economista jefe Philip Lane, la presidenta Christine Lagarde, y la consejera Isabel Schnabel. ¿A cuál cree que debería aspirar España?

El Gobierno español que esté en el poder deberá hacer su elección. Para un país grande como España es importante tener presencia en el comité ejecutivo del BCE, donde las decisiones se toman en el interés de la zona euro. Personalmente, y siempre desde esa perspectiva de conjunto, yo he intentado que no se repitieran experiencias negativas que en el pasado afectaron a países importantes como España y que tuvieron repercusiones para el conjunto de la zona euro.

¿Cree que el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos tendría opciones de ser presidente del BCE?

Pablo fue un gran gobernador. Devolvió la reputación al Banco de España. Sabe perfectamente cómo funciona un banco central y ahora está en un puesto importante, como director general del BIS (Banco de Pagos Internacionales de Basilea), pero una decisión así depende de muchas variables.