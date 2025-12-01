Once empresas socias del Clúster TIC Galicia, homologadas para reforzar la ciberseguridad de pymes gallegas

Once compañías asociadas al Clúster TIC Galicia han sido homologadas por la Xunta para prestar servicios de ciberseguridad a pequeñas y medianas empresas dentro del programa “Empresa Cibersegura 2025” del Igape. Se trata de Aaccentia, Aldaba, Altia, Emetel, Enxenio, Forensic & Security, Inetum, Infonet, Tarlogic, Itelsis y NTT Data, que forman parte del listado de las 18 entidades proveedoras autorizadas para acompañar a las pymes en la protección de sus activos críticos y la mejora de su resiliencia ante amenazas digitales.

Las empresas interesadas en acceder a estas ayudas deberán presentar su solicitud antes del 10 de diciembre a las 14:00 horas, a través de la sede electrónica de la Xunta, aportando un mínimo de tres ofertas de proveedores homologados y un acuerdo previo con alguna de estas compañías, además de cumplir los criterios establecidos en la convocatoria.

Si resultan beneficiarias, las pymes podrán financiar hasta el 75% del presupuesto, con un máximo de 30.000 euros por empresa, siempre que el gasto subvencionable se sitúe entre 18.000 y 40.000 euros. En caso de superar esa cifra, la subvención se aplicará únicamente sobre los primeros 40.000 euros fijados como límite.

Servicios adaptados

El catálogo de actuaciones subvencionables incluye diagnóstico de madurez y análisis de riesgos, hacking ético, seguridad gestionada, protección de entornos industriales (OT), migración segura a la nube, implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o Directiva NIS2, acciones de sensibilización para los equipos y servicios estratégicos tipo CISO as a Service, entre otras medidas especializadas.

“Este programa es una excelente oportunidad para las pymes, ya que les permite acceder a servicios de ciberseguridad avanzados, adaptados a su tamaño y necesidades, a un coste mínimo”, destaca Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC Galicia, quien subraya además “la garantía de contar con empresas gallegas de gran trayectoria en el sector”.

El Clúster TIC Galicia es una asociación sin ánimo de lucro integrada por 152 entidades entre grandes y pequeñas empresas, centros tecnológicos, colegios y asociaciones profesionales. Desde su puesta en marcha en 2008, impulsa la competitividad, la transformación tecnológica y el acceso a nuevos mercados, promoviendo un modelo productivo basado en la innovación y la generación de empleo de calidad en la comunidad gallega.