Sector porcino
Siete países bloquean nuevas partidas de cerdo de España tras la aparición de la peste porcina
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México
EFE
Siete países, entre ellos Argentina y el Reino Unido, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Cataluña.
La nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México.
En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino.
Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización del problema, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la zona catalana afectada.
Además, China ha ampliado sus restricciones adicionales a la provincia de Barcelona, impidiendo la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en dicha provincia.
Como novedad, el gigante asiático también veta la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»