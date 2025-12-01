Los trabajadores de Sargadelos siguen a las puertas de la fábrica sin cobrar y apuntan a que Segismundo García está de viaje

Es lunes, día laborable, pero los trabajadores de Sargadelos siguen sin poder entrar en la fábrica de Cervo (Lugo). A la espera de noticias, de que se resuelva esta situación, han acudido a sus puestos de trabajo «a las 7.00 horas de la mañana», ya que la Xunta no acepta el expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) propuesto por el dueño de la empresa, Segismundo García, por «incongruente».

La plantilla asegura que todavía no han cobrado las nóminas correspondientes a noviembre, cuando lo habitual sería haber recibido el ingreso el último día del mes. No ha sido así. Este desajuste puede deberse al ERTE planteado por García, administrador único de Sargadelos, que se instauraría a partir del pasado día 27. Para hacer frente a esta situación, exigen reunirse con las consellerías de Emprego y Cultura.

En declaraciones a la agencia Europa Press, representantes de los sindicatos CIG, UGT y Comisións Obreiras (CCOO) cargaron contra el dueño de la planta cervense y afirmaron que este se encuentra de viaje. García tenía previsto viajar a Londres este lunes y este martes, unas vacaciones que decidió no anular a pesar de la situación de la fábrica, según indicó Lois Neto (CIG), representante comarcal del sindicato.

Un capricho

En ese sentido, el portavoz de Industria de CCOO, José Antonio Zan, indicó a Europa Press que la plantilla continúa fuera, esperando a poder entrar, «y eso que ya le comunicaron el viernes la negativa por parte de Emprego al señor Segismundo que no puede hacer un ERTE por causa de fuerza mayor por caprichos de niño pequeño». Añadió que la intervención de una inspección de Trabajo «no es una causa de fuerza mayor» para cerrar la fábrica de Sargadelos. «Eso de decir que un ERTE se puede hacer porque tienes que poner las normas de prevención de riesgos es una forma de reírse de todos», criticó Zan.

«Si quiere irse, que se vaya. Seguramente no va a haber problema para encontrar a gente que quiera tirar de esta fábrica», concluyó. Desde la CIG, Neto entiende que Inspección de Trabajo debería actuar ante el impedimento de los trabajadores de acudir a su jornada laboral tras la denegación del ERTE, porque «se trata de un cierre patronal encubierto» que, añadió, «le funcionó hace seis meses».

«Intervenir Sargadelos»

Por otro lado, los sindicatos apelan a que la Xunta, como «autoridad laboral», podría «intervenir Sargadelos» para intentar salvar la fábrica. Apuntan, además, que Segismundo García ha dimitido de sus funciones ejecutivas en la empresa, «pero del resto de sociedades del grupo, no».

A mayores de representantes sindicales, los trabajadores han recibido hoy la visita de alcaldes, ediles y otros representantes del PSOE de la comarca de A Mariña. Hasta la planta cervense se han desplazado los regidores de Burela y Foz, Carmela López y Francisco Cajoto, respectivamente; la coordinadora comarcal socialista y exalcaldesa de Viveiro, María Loureiro; y el concejal socialista viveirense Jesús Fernández, entre otros cargos socialistas de los concellos de Cervo, O Vicedo, Lourenzá y Mondoñedo.