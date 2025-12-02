Gadisa incorpora 27 gallegos retornados dentro del programa Retorna Cualifica Emprego

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó la sede de GADISA Retail en el Polígono de Piadela en Betanzos para poner en valor la colaboración público-privada en materia de empleo y conocer de primera mano la incorporación de 27 gallegos retornados al equipo de la compañía dentro del programa Retorna Cualifica Emprego, impulsado por el Ejecutivo autonómico para facilitar el regreso de profesionales gallegos desde el exterior.

Durante la visita, el líder del Ejecutivo autonómico estuvo acompañado por el presidente y consejero delegado del Grupo Gadisa, Roberto Tojeiro, así como por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. La comitiva recorrió las oficinas centrales, la plataforma de productos no perecederos y la plataforma de producto fresco, donde se entrevistaron con parte de los nuevos trabajadores que se incorporan a la empresa.

Roberto Tojeiro charla con Alfonsoi Rueda durante el recorrido por la planta / ECG

De los 27 profesionales, 21 desempeñan su labor en la plataforma de producto no perecedero, mientras que los otros seis se han integrado en establecimientos de A Coruña, Ourense y Pontevedra. La incorporación de este personal forma parte de la estrategia de Gadisa Retail para atraer y retener talento del exterior, reforzar el arraigo al territorio y contribuir a la cohesión social mediante la creación de empleo en Galicia.

Motor de empleo

Gadisa Retail es la compañía de su sector que más puestos de trabajo directos genera y sostiene en Galicia, con un total de 8.880 empleados. Como empresa familiar gallega, la participación en el programa Retorna Cualifica Emprego refleja su compromiso con la comunidad y su apuesta por ofrecer oportunidades a gallegos y gallegas cuyos familiares emigraron, brindándoles la posibilidad de recuperar sus raíces con un proyecto de vida presente y futuro.

Desde la empresa destacan que la colaboración con la Xunta permite captar talento cualificado vinculado a Galicia y garantizar su inserción laboral mediante un proceso que incluye ferias virtuales de empleo, entrevistas y la firma de precontratos antes del regreso. Por su parte, Rueda resaltó la importancia de estas iniciativas para el retorno de emigrantes y la fijación de población, mientras que Tojeiro subrayó la satisfacción de Gadisa por contribuir a que Galicia sea una tierra de oportunidades para sus propios ciudadanos.