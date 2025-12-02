Galicia encabeza la caída porcentual del paro en noviembre

Galicia vuelve a destacar en el mapa laboral. El paro registrado en la comunidad se redujo en noviembre en 1.814 personas respecto a octubre, un descenso del 1,6% que sitúa a la autonomía como la que más reduce el desempleo en términos relativos, solo por detrás de Ceuta. Con este dato, Galicia alcanza los 111.572 demandantes de empleo, su mejor cifra para un mes de noviembre desde que existen registros comparables.

La caída interanual también es contundente: hay 10.170 parados menos que hace un año, lo que supone un 8,35% menos, una evolución más favorable que la media estatal.

Todas las provincias gallegas restaron desempleados en noviembre. La mayor bajada se produjo en Pontevedra, con 956 inscritos menos (-2,2%), hasta quedar en 42.440 personas. Le sigue A Coruña, que recorta el paro un 1,46% (-657), hasta 44.313 desempleados. En Ourense el descenso fue de 164 personas (-1,19%), y en Lugo de 37 (-0,33%).

El sector servicios volvió a ser clave para explicar el buen comportamiento del mercado laboral gallego, con 1.496 parados menos. La industria también aporta buenas noticias (-190), mientras que la agricultura apenas varía (-14). La construcción rompe la tendencia y suma 51 desempleados más. De los inscritos en el SEPE, el 58% son mujeres y casi el 5% es menor de 25 años.

En contratación, Galicia firmó 55.590 contratos en noviembre, un 19% menos que el mes anterior. Solo uno de cada tres fue indefinido, por debajo de la proporción estatal.

Contexto nacional

En el conjunto del país, el paro registrado bajó en 18.805 personas respecto a octubre (-0,8%) y se situó en 2.424.961 desempleados, su menor cifra para un noviembre desde 2007. También se redujo en todos los sectores, especialmente en los servicios, en pleno arranque de la campaña navideña.

El empleo continúa mostrando un buen pulso: España mantiene 21,82 millones de afiliados a la Seguridad Social, pese a perder 14.358 cotizantes este mes, un descenso estacional. En los últimos doce meses, el mercado laboral ha sumado 522.000 trabajadores, con un crecimiento del 2,5%.

Aunque la afiliación baja en Galicia en noviembre —2.346 cotizantes menos— la cifra interanual deja un balance positivo: 19.516 nuevos afiliados y un total de 1.100.638 personas trabajando y cotizando, el mejor registro para este mes.

La Xunta destaca los datos

La Consellería de Emprego celebra que Galicia lidere la caída del paro y remarque que mujeres, jóvenes y parados de larga duración alcanzan mínimos históricos para noviembre. Aun así, insiste en que el objetivo sigue siendo consolidar la creación de empleo estable y reducir la precariedad.