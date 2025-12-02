Rueda pone en valor a Cluergal y la colaboración público-privada en la eólica gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso en valor el trabajo de los profesionales gallegos en el desarrollo de la energía eólica y destacó la importancia de potenciar la colaboración público-privada para consolidar a Galicia como una potencia en energías renovables, en el acto de celebración del 15 aniversario del Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), que tuvo lugar en el Edificio CIS de A Cabana, en Ferrol. Durante el evento se entregaron cinco reconocimientos a personas y entidades públicas y privadas por su contribución al desarrollo del sector en la comunidad.

El acto sirvió para poner en valor el sector energético gallego y reivindicar una transición energética sostenible, basada en el respeto medioambiental, el diálogo social y la generación de riqueza en Galicia. Rueda subrayó la labor de los clústeres cuando están integrados por empresas competentes como Cluergal, agradeciendo “todo el trabajo que han hecho hasta ahora, incluso por una parte muy importante de los puestos de trabajo de la economía”, y calificando los 15 años de la entidad como “casi la historia del desarrollo industrial que nos debería interesar en Galicia”.

El presidente de Cluergal, José Ramón Franco, destacó la necesidad de seguir desarrollando la energía eólica en Galicia, tanto mediante la implantación de nuevos parques como la repotenciación de los existentes, siempre respetando el medio ambiente y asegurando valor añadido para las empresas gallegas que participan en toda la cadena de producción, mantenimiento y repotenciación. Recordó que la eólica ha sido determinante en el desarrollo global de esta tecnología en España.

Por su parte, Nonito Aneiros, primer secretario de Cluergal, y Oriol Sarmiento, gerente de la entidad, recordaron la trayectoria del clúster y su papel en integrar a 130 miembros de todo el sector energético gallego, organizando cooperación empresarial, formación, eventos, publicaciones y la interlocución con la administración autonómica.

Reconocimientos al sector

Durante la celebración se entregaron cinco reconocimientos: al ingeniero industrial Manuel Lara Coira por el primer parque eólico terrestre de Estaca de Bares; a los profesores Carlos Breixo y Julio Aneiros por su labor formativa; a Ángel Rioseco, María del Carmen Alberto y Javier Herrador por el aerogenerador BONUS en Navantia; a Julio Martín, Orlando Alonso, Raúl Rico y Javier Herrador por el desarrollo de la eólica offshore en Ferrol; y a Manuel Pazo Paniagua, figura clave de la eólica en Galicia.

El acto contó además con la presencia del subdelegado del gobierno en A Coruña, el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, la vicerrectora de la Universidad de A Coruña, el director xeral de Formación Profesional, representantes de la Fundación Semana Verde, alcaldes locales y miembros de la Xunta.