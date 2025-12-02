Los trabajadores de Sargadelos vuelven a quedarse fuera de la fábrica y siguen sin cobrar pese al ultimátum de la Xunta

La situación no cambia pese al ultimátum que ayer lanzó la Xunta. Al igual que en los últimos días, los trabajadores del área de Producción de la fábrica de Sargadelos, en Cervo (Lugo) que han acudido a primera hora de este martes para incorporarse a sus puestos han vuelto a encontrarse con las puertas cerradas. “Los trabajadores de Sargadelos siguen sin cobrar la nómina, al menos los de la parte de Producción, porque hay otros trabajadores que sí la han cobrado”, según el responsable de Industria de CCOO en A Mariña, José Antonio Zan.

El portavoz sindical ha afirmado que "hay otros trabajadores que sí están trabajando. Básicamente, gente de oficinas e incluso la -responsable- de Recursos Humanos, asumiendo competencias que no le tocan”. En la misma línea, ha señalado que “Segismundo (García, CEO de la empresa), en el día de hoy, al volver a dejar a los trabajadores fuera, lo que ha hecho es reírse en la cara Alfonso Rueda”, tras la contundencia del presidente de la Xunta de Galicia respecto a la situación de la fábrica: la actividad debe reanudarse «ya, de inmediato» o el Gobierno gallego, en su papel de autoridad laboral, se verá obligado a «tomar las medidas correspondientes».

“Segismundo se ha reído” del “ultimátum que Rueda le dio ayer”, lo que a juicio del portavoz sindical “deja bastante claro qué clase de personaje tenemos delante”. Ahora, añadió, “estamos pendientes de ver cuáles son esas otras medidas que va a adoptar” la Xunta para hacer que el propietario de Sargadelos abandone su “obcecación” de “dejar a las trabajadoras en la calle sin motivo alguno”.

Zan ha indicado que “la solución a todo esto pasa solo porque Segismundo salga y permita que esta gente vuelva a vivir y continúe con su labor comercial y productiva, que es única en la Comunidad gallega”.

Las "amenazantes" declaraciones de Rueda

Mientras, Segismundo García ha anunciado este martes que reanudará la actividad en la planta de Cervo este miércoles día 3, "si no surgen inconvenientes" y ha calificado de "amenazantes" las declaraciones de Alfonso Rueda. En cualquier caso, en un comunicado remitido a los medios, el propietario señala que "la empresa siga pendiente de cubrir la plaza de CEO".

El anuncio de la reapertura se produce cinco días después de la decisión del propio Segismundo García de volver a detener la producción, tras una nueva visita de Inspección de Trabajo relativa a deficiencias en materia de seguridad laboral en las instalaciones. En un entorno de presión sindical y política para que la situación retorne a la normalidad, el dueño de la histórica firma de cerámica, que también ha dimitido de sus funciones ejecutivas, recuerda que "la propiedad de una empresa es de su dueño (o de sus accionistas)"

"La autoridad laboral, los políticos y los sindicalistas es cierto que en estos tiempos de cambio y confusión, ejercen un desmedido poder", opina. Pero advierte de que "ellos no arriesgan ni su patrimonio ni su salud en la gestión". "Es verdad que, en nuestra era, la mayoría de los gestores son contratados. De ahí su apego al exceso de normativa y a la connivencia con el poder establecido aunque perjudique a su empresa", valora.

En el comunicado, Segismundo García destaca que "si ahora la Xunta insta a continuar la actividad, alguien miente o exagera" y avisa de que "las últimas declaraciones amenazantes del señor presidente de la Xunta no contribuyen a pacificar la situación".