La Xunta celebra la reapertura de Sargadelos y espera una "vuelta a la normalidad" también en las funciones ejecutivas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, José González, celebran que la fábrica de Sargadelos (Cervo) vaya a reanudar su actividad este miércoles, tal y como ha anunciado su propietario, Segismundo García.

En cualquier caso, el responsable de Emprego de la Xunta ha esperado que se produzca "una completa vuelta a la normalidad también en lo que se refiere a las funciones ejecutivas".

Así se ha pronunciado González en declaraciones a los medios de comunicación en Betanzos (A Coruña), junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una visita a Gadisa.

Rueda se ha limitado a celebrar el anuncio de "que se retoma la actividad" y ha remitido a la "faceta" de la Xunta como autoridad laboral, a la que aludió este lunes para pedir a Segismundo García que retomase la actividad en A Mariña.

A continuación, y el mismo día en que el dueño de Sargadelos lo ha equiparado con un "liberado sindical" por sus declaraciones, el titular del Gobierno gallego ha pasado la palabra al encargado de la cartera de empleo.

Este ha celebrado la reapertura "por los trabajadores y por la empresa" y ha añadido que espera "que se produzca una completa vuelta a la normalidad también en lo que se refiere a las funciones ejecutivas".

Y es que García ha avanzado que reanudará la actividad pero que la empresa sigue "pendiente de cubrir la plaza de CEO" de la que dijo que dimitía, y también ha avisado que lo hará sin hacer las reformas que le requiere Inspección de Trabajo. A mayores, de hecho, ha supeditado la reapertura a que la propia Xunta garantice la salubridad de las instalaciones.