Cien años de minería: Galicia rinde tributo a quienes forjaron el sector

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) puso este miércoles el broche final al programa de actividades de su centenario con un acto de homenaje a los doce presidentes que han guiado la entidad desde 1925. El encuentro, celebrado en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago, reunió a familiares de los primeros mandatarios de la institución, a los más recientes, así como a representantes empresariales, del sector y a autoridades autonómicas y estatales. Entre ellos, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana; y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La presidenta de la COMG, Cecilia Trancón, destacó durante su intervención que esta efeméride “no es solo una fecha, sino el reconocimiento a generaciones de profesionales, empresas y administraciones que han trabajado para que la minería gallega sea hoy tradición, historia y un pilar estratégico para la transición energética y el desarrollo industrial”. Trancón subrayó también la importancia del sector como motor económico y social: “Sin minería no habría progreso ni industria”.

Durante el acto se recordó a quienes han asumido la presidencia a lo largo de los últimos cien años, desde Ramón del Cueto, el primero en 1925, hasta la propia Trancón, que tomó el relevo en 2024. Los asistentes pudieron conocer también el proceso de creación de un galardón conmemorativo elaborado en cerámica de Buño por Risco Estudio y recibieron un ejemplar del libro del Centenario, editado por José Salgado, que recorre la historia de la institución desde su origen.

El peso del sector en cifras

El delegado del Gobierno puso en valor el peso actual del sector en Galicia, con más de 350 explotaciones activas y 5.000 empleos directos, defendiendo que “detrás de las cifras hay territorio, identidad y comunidad”. Pedro Blanco destacó además que la minería es un elemento clave para que Galicia lidere la transición ecológica e industrial.

Por su parte, Alfonso Rueda subrayó la relevancia estratégica de la actividad extractiva para Galicia y señaló que la Comunidad ya concentra casi el 10 % de la producción minera nacional. El presidente autonómico insistió en que los minerales críticos abren una oportunidad que Galicia debe aprovechar para seguir creciendo.

Tras el homenaje institucional, la Cámara celebró ya por la tarde la XVIII edición de los Premios Santa Bárbara, que reconocen la trayectoria profesional, la comunicación y las buenas prácticas en minería sostenible. Entre los premiados figuraron José Luis Fernández Piñeiro por su vinculación de más de medio siglo al sector; el divulgador Pablo Núñez Fernández por su labor en favor del conocimiento social de la minería; y el programa formativo Campo Sementa, impulsado por Cerámica Campo.

Con este acto de cierre, la COMG culmina un año de celebraciones que incluyó exposiciones itinerantes, encuentros sectoriales y la renovación de su identidad corporativa. Una conmemoración que, lejos de mirar solo al pasado, proyecta al sector hacia el futuro con el lema: “Cen anos de minería unidos polo futuro de Galicia”.