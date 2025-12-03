Lorenzana invita a Televés a la estrategia de defensa de Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo un encuentro ayer con el consejero delegado de Televés, Gonzalo Redondo, en el que puso en valor las capacidades tecnológicas de esta compañía compostelana especializada en el diseño, fabricación y comercialización de equipos de telecomunicaciones. La titular autonómica invitó a la empresa a formar parte de la Estrategia de Seguridade, Defensa e Aerospazo impulsada por la Xunta para fortalecer estos sectores.

El Gobierno gallego prevé movilizar 183 millones de euros hasta 2030 con el objetivo de impulsar nuevos proyectos industriales, atraer inversiones y reforzar la capacidad productiva de Galicia en ámbitos vinculados a la defensa, la seguridad y el aerospazo. En este marco, Televés se sitúa como un actor con alto potencial de innovación y un referente en la industria tecnológica de la comunidad.

Lorenzana explicó que en 2026 se publicará la primera convocatoria de licitación, dotada con 83 millones de euros, que servirá para definir qué empresas y centros tecnológicos colaborarán con la Xunta en programas conjuntos de inversión durante los próximos cinco años. Hasta ahora, en el proceso de diálogo estratégico con el sector, ya se han identificado 79 proyectos, de los que 40 están directamente vinculados a nuevas cadenas de producción o ampliaciones industriales en Galicia.

La conselleira recordó además que, a comienzos del próximo año, se activarán dos convocatorias de ayudas que suman 8 millones de euros destinadas a potenciar el posicionamiento de las empresas gallegas como proveedoras de tecnología de defensa y seguridad, así como para el desarrollo e industrialización de sistemas basados en tecnologías duales.

Con iniciativas como esta, la Xunta busca reforzar el ecosistema industrial de la comunidad en sectores de alto valor añadido y promover que compañías consolidadas como Televés avancen en proyectos estratégicos que permitan a Galicia ganar competitividad, capacidad tecnológica y empleo cualificado.