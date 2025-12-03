Reganosa aterriza en Australia con su primer gran contrato en Oceanía

Desde Galicia hasta las antípodas, Reganosa logra su primer contrato en Oceanía al ser seleccionada por Squadron Energy, líder australiano en energías renovables, para operar y mantener la parte terrestre de la nueva terminal de GNL de Port Kembla, en Nueva Gales del Sur. La adjudicación llega tras un exigente proceso de concurrencia internacional y supone un importante salto en la estrategia de expansión global de la compañía. Inicialmente, el contrato se extenderá durante cinco años, con opción de ampliarse otros tres si así lo decide la energética australiana.

Reganosa asumirá la gestión integral de las instalaciones terrestres del complejo: estación de medida, sala de control, sistemas auxiliares y equipos asociados al atraque y transferencia de gas. Para la empresa española, esta alianza demuestra su capacidad de competir y ganar confianza en mercados altamente exigentes, consolidando una trayectoria que ya suma presencia en los cinco continentes.

La terminal de Port Kembla está llamada a desempeñar un papel decisivo en el abastecimiento energético del país. Conectada a la red mediante un gasoducto de 12 kilómetros y 18 pulgadas de diámetro, permitirá atender la demanda de los grandes núcleos industriales y urbanos de la costa este.

Un hito para garantizar el suministro en la costa este australiana

La infraestructura, considerada un modelo de primer nivel en terminales FSRU (unidades flotantes de almacenamiento y regasificación), puede almacenar 170.000 metros cúbicos de gas natural licuado y regasificar hasta 130 PJs al año —equivalentes a 3,61 bcm o 36.000 GWh—. Con este volumen, podrá cubrir hasta un 70 % de la demanda del mercado oriental del país y responder a los picos de consumo que se esperan en los próximos años.

Australia afronta una escasez de gas inminente en su costa este, por lo que la puesta en marcha de Port Kembla es clave para reforzar la seguridad de suministro y, al mismo tiempo, avanzar en la transición energética. Squadron Energy y Reganosa comparten el propósito de impulsar un sistema que combine competitividad, fiabilidad y sostenibilidad, apoyando la disponibilidad de gas nacional mientras se despliegan más renovables.

Este proyecto encuentra en Reganosa un socio estratégico. Su experiencia operando plantas de GNL en entornos muy diversos, junto con la flexibilidad de su modelo operativo, han sido factores determinantes en la decisión de la compañía australiana. Además de ser propietaria y operadora de la terminal de Mugardos (A Coruña), Reganosa impulsa proyectos de almacenamiento energético, hidrógeno verde, economía circular, eficiencia y digitalización, siempre con el foco puesto en mejorar el bienestar social y la competitividad económica.

Con su desembarco en Australia, la energética gallega demuestra que la innovación y el conocimiento que se generan en Galicia no tienen fronteras. Lo que empezó junto a la ría de Ferrol se proyecta ahora al otro extremo del planeta, llevando la marca y la ingeniería españolas a un nuevo capítulo de oportunidad global.