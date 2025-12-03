Urovesa refuerza su papel estratégico con un contrato de 321 millones para vehículos de exploración del Ejército

Buenas noticias para la empresa compostelana Urovesa y para Galicia. El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la firma presidida por Justo Sierra un contrato por 321,4 millones de euros para la fabricación de aproximadamente 100 vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT) destinados a los grupos de Caballería del Ejército de Tierra, un acuerdo que estará vigente hasta finales de noviembre de 2030. Según la documentación publicada en el Portal de Contratación del Estado, la operación formaliza un contrato anunciado previamente en el Consejo de Ministros el pasado 14 de octubre, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de todas las unidades de caballería del Ejército.

«Estos vehículos permiten realizar misiones de reconocimiento y seguridad en profundidad de manera interoperable con el resto de sistemas del Ejército de Tierra y con los países de la OTAN», señaló Defensa en el momento de aprobar el contrato. Además, en la misma sesión del Consejo se incluyó un crédito de 132 millones de euros al 0% de interés para prefinanciar el programa, asegurando la continuidad del desarrollo y la producción de los VERT sin comprometer la liquidez de la compañía.

Hoja de ruta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó recientemente la planta de Urovesa en Valga, Pontevedra, acompañada del presidente de la compañía, Justo Sierra, donde se repasaron los plazos y avances del proyecto. Sierra explicó que los primeros prototipos se entregarán el próximo año, tras lo cual comenzará una fase de preserie que dará paso a un aumento significativo de suministros en los años 2029 y 2030. Los vehículos contarán con sistemas de obtención de información, cámaras especiales, sistemas de radio, estaciones meteorológicas y antenas satelitales, combinando tecnología propia de la compañía con componentes adquiridos a otras empresas españolas.

Los VERT forman parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, basado en la plataforma VAMTAC ST5, que Urovesa ya exporta a alrededor de 20 países, y están destinados a mejorar la capacidad de exploración y reconocimiento del Ejército de Tierra.

Crecimiento económico y expansión productiva

La compañía cerró 2024 con una facturación de 122 millones de euros, un crecimiento del 12% respecto al año anterior, y prevé incrementar sus ingresos hasta un 20% en 2025, alcanzando una horquilla de entre 145 y 150 millones de euros. Este impulso se ha visto reforzado por los contratos firmados con el Ministerio de Defensa y otros proyectos industriales estratégicos.

Además, Urovesa anunció la ampliación de sus instalaciones en Valga, con una inversión prevista de 52 millones de euros que permitirá duplicar su capacidad productiva de cara a 2029 y crear aproximadamente 100 puestos de trabajo directos, consolidando su papel como motor industrial en Galicia y como proveedor clave de tecnología militar avanzada en España.

Con este contrato, Urovesa afianza su posición como uno de los referentes nacionales en la fabricación de vehículos militares y refuerza su proyección internacional, manteniendo el equilibrio entre innovación tecnológica, desarrollo económico local y colaboración con la industria española.