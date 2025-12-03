Viaqua cambia su marca a Veolia y unifica sus actividades de agua, residuos y energía en España

La operadora de agua Viaqua en Galicia pasa a ser oficialmente Veolia, consolidando su presencia en los 48 municipios donde opera y formando parte de la estrategia del grupo para integrar todas sus actividades de agua, residuos y energía bajo una marca única en España

Veolia, líder mundial en transformación ecológica, da un paso decisivo en su plan estratégico GreenUp 2024–2027 al convertirse en una única organización que unifica todas sus operaciones en España este movimiento busca acelerar el despliegue de soluciones que descarbonizan, descontaminan y regeneran los recursos ante los crecientes desafíos del cambio climático, como la escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales y la desertificación España se enfrenta a exigencias ambientales y económicas cada vez mayores y para dar respuesta eficaz a estos retos Veolia refuerza su organización y su compromiso con soluciones de alto impacto, promoviendo la gestión sostenible del agua, la eficiencia de infraestructuras y la preservación de recursos más de 100 marcas locales como Agbar, Hidraqua, Hidrogea, Aquara o Aquambiente se integrarán bajo la marca única Veolia, fortaleciendo la acción del grupo en España y consolidando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia

Veolia en cifras

Entre 2019 y 2024 el grupo invirtió 800 millones de euros en sus tres líneas de negocio (agua, residuos y energía) actualmente presta servicio de agua potable a 13 millones de personas, trata cerca de 825.000 toneladas de residuos al año y produce 2.713.000 MWh de energía local su presencia abarca más de 1.100 municipios, con un equipo de más de 18.000 empleados, 3 centros de I+D dedicados al agua y 18 centros digitales para el despliegue de soluciones innovadoras

Con la integración bajo la marca única, liderada por Daniel Tugues, Director País de Veolia en España, los clientes se benefician de un enfoque integrado que combina innovación de vanguardia y raíces locales, aprovechando la experiencia global del grupo esta estructura permite acelerar la escalabilidad de soluciones, desde tecnologías disruptivas hasta aplicaciones industriales eficientes y sostenibles, y abrir oportunidades de replicar la experiencia española en mercados internacionales

Las áreas estratégicas incluyen la reutilización de aguas residuales, la desalinización, redes de frío y calor, la monitorización de aguas residuales, el tratamiento y valorización de residuos y la gestión de residuos peligrosos la transición hacia la marca única refuerza la solidez y la confianza de la marca Veolia, respaldada por décadas de liderazgo global, y posiciona las soluciones españolas como un modelo replicable internacionalmente

Veolia proyecta así su experiencia internacional al servicio de las comunidades e industrias españolas, consolidándose como socio estratégico en la transición ecológica del país y reafirmando su papel en la gestión sostenible de los recursos y en la innovación industrial