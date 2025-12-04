VIVIENDA
El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa47 y ofrecerá contratos de alquiler de 75 años
El nombre escogido hace referencia al artículo 47 de la Constitución, en referencia el artículo que incluye el derecho a una vivienda
El Gobierno ha anunciado este jueves la nueva identidad de la nueva empresa estatal de vivienda que pasará a gestionar todos los inmuebles residenciales propiedad de la Administración General del Estado, entre ellas las 40.000 propiedad hasta el momento de Sareb, además de otras de entidades como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado. Su nombre será Casa47 y nace de la antigua Sepes, hasta el momento la entidad estatal de suelo, sociedad pública nacida en 1981, que hasta ahora se había encargado de la trasformación de suelos logísticos y residenciales para luego proceder a su venta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del último congreso federal del PSOE, en diciembre de 2024, anunció la creación de este casero estatal, que un año después ve la luz. Casa47 nace con la idea de cubrir todo el ciclo inmobiliario, tanto la tramitación urbanística y la urbanización de los suelos como la edificación, alquiler y gestión de los pisos que se construyan sobre estas parcelas, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible. De esta forma, la nueva empresa es un gran casero estatal con numerosos pisos en patrimonio.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, señaló que la creación de Casa47 es un "paso adelante que es la consolidación del quinto pilar del Estado del bienestar". "Hoy estamos presentando un gran avance en las políticas públicas de viviendas del país. Es de estos avances que ya protagonizo en otro momento de la historia, que no tiene vuelta atrás. Estamos activando un nuevo servicio público y no hay marcha atrás. Hemos conseguido crear una empresa que gestione todo el ciclo de la vivienda", añadió.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- El Fernando Alonso de Silleda ficha por McLaren: 'Es una de las promesas más brillantes del automovilismo europeo
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Defienden que se dé continuidad al alquiler de las casetas en el histórico proyecto hostelero de O Cotón
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- Así quedaría la letra del himno gallego con las propuestas de la RAG
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza