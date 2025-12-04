Grupo Lence homenajea a los ganaderos en su 50 aniversario y reafirma su compromiso con el rural

Grupo Lence, empresa familiar 100% gallega y una de las compañías lácteas más relevantes de España, celebró este jueves en Lugo un acto de reconocimiento a las más de 300 explotaciones con las que trabaja. El encuentro sirvió para agradecer la labor diaria de los ganaderos y para subrayar su papel en la economía local, en el equilibrio territorial y en el futuro del sector.

Las autoridades presentes —la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el tercer teniente de alcalde de Lugo, Mauricio Repetto; y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias— destacaron la trayectoria de la empresa y su apuesta por situar al ganadero en el centro de este aniversario.

“Este 50 aniversario es, ante todo, un gracias a quienes madrugan cada día para que el campo siga vivo”, señaló Carmen Lence, presidenta de la compañía, que reafirmó el compromiso del grupo: seguir comprando y transformando toda su producción en Galicia, reforzando una cadena láctea “fuerte, justa y sostenible” que genere empleo, arraigo e innovación.

Una celebración volcada en el rural

Durante el acto, Carmen Lence insistió en que el objetivo de la compañía es convertirse en “el socio de confianza” de las granjas para las próximas décadas, apostando por la modernización, el relevo generacional y la sostenibilidad en origen. La empresa recordó la importancia de mantener relaciones estables con las explotaciones y de avanzar hacia modelos que premien la calidad, la eficiencia y la innovación.

El homenaje puso también el foco en el impacto que las ganaderías tienen en sus comarcas: fijan población, impulsan la economía local y sostienen una cadena alimentaria cercana y trazable. Uno de los momentos más aplaudidos fue la actuación del músico lucense Abraham Cupeiro, cuya reciente experiencia con la banda sonora de Gladiator II —logrando que parte se grabara en Lugo— se ha convertido en un ejemplo del talento gallego que cruza fronteras.

En la visita previa al evento, periodistas y ganaderos se reunieron ante el mural “Espíritu de superación”, obra del grafitero lucense Diego AS, instalado en la fachada de la fábrica del CEAO 1. La pieza, protagonizada por la figura de un niño del rural que representa a Jesús Lence, fundador de la empresa, resume valores como el coraje, la perseverancia, la colaboración y la excelencia, que han guiado al grupo durante cinco décadas.

Otro momento destacado fue la presentación del spot del 50 aniversario, un remake gallego del icónico anuncio de Johnnie Walker. Rodado en el paseo del río Rato y narrado en plano secuencia por Carmen Lence, reivindica el espíritu de superación, los orígenes humildes del grupo y la llamada Actitud Río, basada en la autenticidad y el trabajo bien hecho.

La conmemoración continuará con un programa de actividades deportivas, sociales y corporativas, que incluye visitas de trabajadores a planta, un acto interno de Navidad y la inauguración oficial del mural con una gran foto de familia del deporte lucense.