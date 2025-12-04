UPTA pide a Galicia una rebaja de 5 puntos del IRPF para los autónomos
La propuesta permitiría a los profesionales ahorrar una media de 446 euros al año
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido al Parlamento de Galicia que reduzca en 5 puntos el tramo autonómico del IRPF que pagan los autónomos personas físicas. La entidad defiende que esta rebaja permitiría aumentar la liquidez de los pequeños negocios, reforzar su capacidad de inversión y evitar cierres, en un contexto en el que muchos profesionales trabajan con ingresos modestos y márgenes reducidos.
Según sus cálculos, la medida supondría un ahorro medio de 446 euros anuales por autónomo gallego con una base de rendimientos netos de 30.000 euros, lo que equivaldría a un ahorro agregado en la comunidad de 56,8 millones de euros cada año. UPTA recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias para modificar la escala autonómica del impuesto y sostiene que la propuesta se basa en criterios de equidad y progresividad.
Un sistema que genera desequilibrios
La organización enmarca esta iniciativa en una campaña estatal dirigida a los parlamentos autonómicos, con el objetivo de reformar los tramos regionales del IRPF que afectan a más de 127.000 autónomos gallegos. UPTA asegura que el sistema actual provoca un desequilibrio: mientras los autónomos soportan una presión fiscal proporcionalmente elevada, apenas 50.000 sociedades superan los 4 millones de euros de facturación y cuentan con mecanismos para optimizar su tributación.
Para compensar la reducción de ingresos públicos, la entidad plantea recurrir al sistema de financiación estatal e incluso elevar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 20% al 25-27% para empresas con una facturación superior a 4 millones, lo que podría aportar entre 1.200 y 1.800 millones adicionales.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, sostiene que “el 95% del tejido productivo español lo forman personas físicas con pequeños negocios” y defiende que “no se puede permitir que quienes operan con márgenes más reducidos paguen más impuestos que las grandes empresas del IBEX 35”. Para la organización, “solo hay un camino: bajar los impuestos a los autónomos”.
