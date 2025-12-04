Xeal arranca la producción de ferrosilicocromo y da un paso decisivo en su diversificación industrial

Xeal ha iniciado en Cee la producción de ferrosilicocromo, una aleación considerada estratégica para sectores industriales europeos y mercados internacionales. Con este movimiento, la compañía abre una nueva etapa tras más de 120 años centrada en la fabricación de ferroaleaciones tradicionales, y refuerza su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad.

La nueva línea nace tras la modernización completa de uno de los hornos de la planta de Cee, adaptado en tiempo récord para alcanzar una capacidad de hasta 25.000 toneladas anuales de esta aleación. Esta inversión permite a XEAL ampliar su portfolio en un contexto marcado por la creciente competencia internacional y por los desafíos regulatorios que afectan al sector.

Impulso industrial y sostenibilidad

El proyecto forma parte de una hoja de ruta más amplia, que incluye la futura planta de carbón vegetal en Dumbría, con una inversión superior a 28 millones de euros. Esta instalación permitirá sustituir entre un 15% y un 40% del carbón fósil por biomasa de origen vegetal y evitar la emisión de alrededor de 50.000 toneladas de CO₂ al año, reforzando el compromiso de la compañía con la transición energética.

La CEO de Xeal, María Couto, destaca que tanto la producción de ferrosilicocromo como la planta de carbón vegetal son “hitos clave” que demuestran la apuesta por la innovación y la resiliencia industrial. Subraya, además, el papel del equipo humano, cuya flexibilidad y actitud positiva han resultado esenciales para afrontar cada reto.

Con esta iniciativa, Xeal se posiciona como proveedor estratégico para el sector en Europa y reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la comunidad y con una industria más responsable y preparada para el futuro.