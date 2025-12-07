Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba: más de 30 años de espera y sin autovía a la vista

Más de 30 años han transcurrido desde que se dieran los primeros pasos para contar con la nueva autovía, que debe conectar Badajoz y Granada pasando por Córdoba

La provincia de Córdoba está aún lejos de ver convertida la N-432 en la tan esperada A-81.

La provincia de Córdoba está aún lejos de ver convertida la N-432 en la tan esperada A-81. / DC

Redacción

Córdoba

La provincia de Córdoba está aún lejos de ver convertida la N-432 en la tan esperada A-81. Más de 30 años han transcurrido desde que se dieran los primeros pasos para contar con la nueva autovía, que debe conectar Badajoz y Granada pasando por Córdoba y que vendría a reducir el tráfico el la carretera nacional 432, una de las que acumula mayores datos de siniestralidad. El Gobierno empezará la conversión en Extremadura, en el tramo Badajoz-Zafra, y ya ha publicado el estudio de impacto ambiental de las obras. Córdoba, de momento, queda fuera de esos trabajos iniciales.

Lo que sí ha anunciado el Ministerio de Transportes en varias ocasiones es que se harán mejoras puntuales de trazado en la N-432, al tiempo que ha confirmado que, al menos de momento, en el tramo de carretera que pasa por Córdoba no va a existir autovía, sino una carretera convencional con trazado renovado.

