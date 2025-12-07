Las infraestructuras que el suroeste peninsular necesita: el AVE, paso necesario para vertebrar el territorio

El sur de España y Portugal cuenta con infraestructuras muy desarrolladas y que sirven como auténticos motores económicos del territorio donde se asientan -tal es el caso de los Puertos de Sevilla y Huelva-, aunque carece aún de una conexión por tren de alta velocidad que vertebre toda la zona. Mientras tanto, el Aeropuerto de Faro funciona como punto estratégico para la llegada de viajeros al pico más al suroeste de la Península Ibérica.

El proyecto de la alta velocidad que une Sevilla con Huelva, y a su vez, la capital onubense con Faro -en el Algarve portugués-, viene de lejos. Los empresarios señalan a esta infraestructura como "fundamental" a la hora de "elevar los niveles de renta previos en una zona con elevadas potencialidades de desarrollo, que actualmente se ven condicionadas por la falta de una red de ferrocarril que garantice su intercomunicación", según destacaba en un estudio reciente la Cámara de Comercio de Sevilla.

Hace ya más de 15 años de la adjudicación del contrato para la redacción del estudio de mercado y viabilidad técnica, ambiental, socioeconómica y financiera de la conexión ferroviaria de alta velocidad Huelva-Faro valorado en 1,1 millones de euros. Fue la Agrupación de Interés Económico Alta Velocidad España-Portugal (AVEP) -una sociedad conformada por la Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RAVE) y ADIF - la que impulsó esta propuesta que luego quedó en el tintero.

Avances para desbloquear el proyecto

En los últimos tiempos se han producido avances que permiten ver más cerca la alta velocidad entre Sevilla y Huelva. El Ministerio de Transportes adjudicó el pasado octubre la redacción de los cinco tramos de la nueva red que conectará estas dos ciudades en 25 minutos. La inversión global de esta gran infraestructura ferroviaria será de 1.600 millones de euros y el objetivo es que las obras puedan comenzar a partir de 2030.

La redacción de los cinco proyectos de la red de alta velocidad entre Sevilla y Huelva arrancó el pasado mes de marzo con la licitación de unos contratos que sumaban un importe de 35 millones de euro, que han sido finalmente adjudicados por un importe de 31,4 millones de euros, lo que permite que las empresas contratadas por el Ministerio de Transportes inicien de forma inmediata los trabajos de elaboración de los proyectos para los que tienen un plazo de entre tres y cuatro años. Una vez que estén finalizados, en torno a 2028 o 2029, se deben licitar y adjudicar las obras de forma que previsiblemente no arrancarán hasta 2030.

La nueva línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Huelva está diseñada para velocidades de hasta 350 kilómetros hora, tendrá una longitud de 95 kilómetros y contará con una estación intermedia en La Palma del Condado. Se trata, de esta forma, de una nueva plataforma de alta velocidad en ancho internacional o estándar, independiente de la línea existente de ancho ibérico.

Los Puertos de Huelva y Sevilla, nodos logísticos

Los puertos de Sevilla y Huelva son nodos logísticos fundamentales en el suroeste peninsular para el impulso y desarrollo económico de la zona. El de la capital andaluza destaca como el único puerto marítimo de interior de España y se constituye como un centro multimodal - con conexiones marítima, ferroviaria y por carretera- crucial para el tráfico de productos agroalimentarios, siderúrgicos y contenedores. Cuenta además con la primera Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Andalucía, una Zona Franca y una terminal de cruceros en el centro de la ciudad.

Huelva, por su parte, es una plataforma intermodal de primer nivel, especializada en graneles, mercancía general y tráficos de frío, y con una importante apuesta por la diversificación y el crecimiento en mercancía contenerizada. Además, en su entorno se está desarrollando proyectos vinculados con el impulso de las energías renovables -fundamentalmente con el hidrógeno verde y los biocombustibles- que van a auparlo como protagonista dentro de la estrategia europea de soberanía energética.