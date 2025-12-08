Guerra del streaming
Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix por 108.000 millones
El grupo dirigido por David Ellison, funfador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece 30 dólares por acción, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming
Redacción
Barcelona
Sigue la guerra del streaming. Paramount Skydance ha lanzado una opa hostil sobre Warner Bros. Discovery después de la oferta hecha por Netflix para hacerse con el control sobre el estudio de Hollywood, una operación que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha puesto en duda este lunes.
El grupo dirigido por David Ellison, funfador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece 30 dólares por acción, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson
- Tres alcaldes del área de Santiago, entre los diez mejor pagados de Galicia
- Crónica Social Compostelana | Concierto solidario para restaurar la Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo
- Investigan ayudas a clubes de Noia en el mandato de Santiago Freire
- La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia