Lorenzana urge al Gobierno más recursos y una regulación clara para monetizar el ahorro energético público

La implantación de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) afronta un momento decisivo en España y, muy especialmente, en Galicia. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reclamó este miércoles al Gobierno central que dote a las comunidades autónomas de los recursos necesarios y que establezca una regulación homogénea que permita a las administraciones públicas monetizar de forma efectiva sus ahorros energéticos. A su juicio, el sistema ha nacido sin respaldo presupuestario específico para las autonomías y con una plataforma estatal aún pendiente de funcionamiento, pese a ser clave para extender el mecanismo.

Lorenzana intervino en la clausura de una jornada técnica sobre los CAE, documentos electrónicos gestionados por las comunidades que acreditan los ahorros logrados con medidas de eficiencia energética y que pueden convertirse en ingresos para financiar nuevas actuaciones y avanzar en los objetivos de descarbonización. “Los CAE están transformando la manera de entender y gestionar la eficiencia energética”, afirmó la conselleira, convencida de que esta herramienta permitirá recuperar parte o incluso la totalidad de las inversiones realizadas.

En este sentido, destacó que la Xunta trabaja para que el sistema resulte accesible y útil tanto para empresas y particulares como para las propias administraciones públicas, un ámbito en el que existe —dijo— un gran potencial de ahorro, pero también dudas relevantes sobre la titularidad de esos ahorros y la forma de monetizarlos en el mercado.

La responsable económica recordó que la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos gallegos de 2026, que previsiblemente se aprobará la próxima semana en el Parlamento, incluye modificaciones destinadas a facilitar la monetización de las actuaciones de eficiencia energética dentro del sector público autonómico.

Sin embargo, lamentó que el Gobierno central haya diseñado este nuevo sistema sin asignar fondos específicos a las comunidades autónomas, salvo la dotación para crear una plataforma digital que, por ahora, continúa sin estar operativa. A su juicio, la escalabilidad del modelo depende precisamente de esa herramienta integral, llamada a automatizar la gestión y compraventa de CAE y a garantizar mayor transparencia, agilidad y eficiencia en el mercado.

Galicia avanza en la aplicación del sistema

A pesar de las limitaciones, la comunidad mantiene un avance significativo en la implantación de los Certificados de Ahorro Energético. Hasta el 31 de diciembre de 2024 se registraron 61 solicitudes, con un ahorro de 410,225 GWh, situándose como la sexta autonomía en número de actuaciones y la segunda en volumen de ahorro, solo por detrás de Madrid.

Los datos de 2025 reflejan un impulso notable: se han presentado 381 solicitudes, de las cuales 218 han sido registradas favorablemente, 130 siguen en tramitación y 33 fueron desistidas o desfavorables. Los CAE aprobados hasta la fecha han supuesto un ahorro de 383,06 GWh y unos ingresos próximos a los 58,63 millones de euros.

Con estas cifras sobre la mesa, la Xunta insiste en que el potencial del sistema será mucho mayor si el Estado proporciona los medios necesarios. Lorenzana lo resume con claridad: sin recursos suficientes y sin una regulación unificada, las administraciones públicas no podrán aprovechar plenamente una herramienta concebida para transformar la eficiencia energética en un motor de inversión y progreso.