Las patronales de Galicia, CyL y Asturias reclaman una estrategia común de desarrollo

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) lideró este miércoles en Santiago de Compostela un encuentro con las patronales de León (FELE) y Asturias (FADE) para impulsar una estrategia compartida que potencie el desarrollo económico del noroeste español. La reunión, que da continuidad al encuentro celebrado en Asturias en noviembre, se centró en los principales retos de infraestructuras, financiación europea y resiliencia territorial, con especial atención al Corredor Atlántico, las autopistas de peaje y los cambios previstos en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea.

Al encuentro asistieron, entre otros, Adolfo García-Ciaño, director Institucional Noroeste del Banco Sabadell; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez; el consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Jesús Calvo; el consejero de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, José Luis Sanz; así como los presidentes de CEG, Juan Manuel Vieites; FADE, María Calvo; y FELE, Juan María Vallejo. Todos coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación interterritorial para impulsar proyectos comunes en logística, energía, tecnología y medio ambiente, fortaleciendo la posición del eje atlántico en España y en Europa.

La eliminación o reducción de peajes fue una de las reivindicaciones centrales. Vieites subrayó que varias autopistas de pago lastran la competitividad empresarial de Galicia y destacó la necesidad de avanzar hacia la gratuidad de la AP-9, vía esencial sin alternativas reales para la mayoría de la población, cuya liberalización debe actuar como palanca de cohesión y crecimiento, y no como una futura carga financiera. Desde León, Vallejo reclamó medidas para aliviar los peajes de la AP-66 y la AP-71, mientras que Calvo, por Asturias, recordó que el peaje del Huerna funciona “como un arancel” para la industria asturiana, exigiendo bonificaciones al transporte profesional y garantías de fiabilidad para la cadena logística.

El Corredor Atlántico constituyó otro eje clave. Las patronales advirtieron de la urgencia de acelerar su ejecución y corregir el desequilibrio inversor respecto al eje mediterráneo. Reclamaron conocer de inmediato el plan director y constituir la comisión de seguimiento comprometida con FADE, FELE y CEG para asegurar la cooperación público-privada. Para Galicia, Vieites destacó como prioridades culminar la interconexión ferroviaria de los principales puertos, impulsar la conexión Vigo–Ourense–Monforte, acelerar la A Coruña–Lugo–Monforte, finalizar la línea de AVE Madrid–Galicia y situar el AVE con Portugal como prioridad estratégica. Vallejo detalló las necesidades de León: desbloquear el nudo de Manzanal, activar la plataforma intermodal de Torneros, reabrir la Ruta de la Plata, avanzar en la A-76, reforzar el aeropuerto de León y consolidar el polígono de Villadangos como motor logístico. Calvo enfatizó en Asturias la resolución de la “última milla” de la Variante de Pajares y la conexión de la ZALIA con los puertos de Gijón y Avilés, junto al refuerzo paralelo de la red eléctrica para garantizar la industria electrointensiva y los proyectos de descarbonización.

El nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE centró también el debate. Las tres organizaciones alertaron de los riesgos de un modelo más centralizado y subrayaron la importancia de mantener fondos específicos, como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA). Vieites recordó la reciente “Declaración Galicia” del Comité Europeo de las Regiones, que reivindicaba el papel de las comunidades autónomas en la gestión de fondos. CEG, FADE y FELE se comprometieron a apoyar a los gobiernos autonómicos para defender una política de cohesión descentralizada, asegurando inversiones en infraestructuras críticas que garanticen la competitividad del noroeste y su convergencia con el resto de la Unión Europea.